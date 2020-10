"Nuestro apoyo incondicional a la vida"

Sin muertos por Coronavirus en Formosa es el saldo de la gestión en materia sanitaria llevada adelante en forma exitosa por nuestro Gobernador, Dr. Gildo Insfrán, criticada por una oposición que acompaña y agita posiciones que pugnan por la libre circulación de personas por nuestro territorio provincial sin control, o exigiendo una logística diferente a la que diera resultados y que fuera puesta al servicio de todos los Formoseños en esta esta crisis sanitaria.



Desde el espacio político Causa Provincial se solidarizaron con el gobernador Insfrán y respaldaron las decisiones políticas tomadas en el marco de la emergencia COVID-19 que permitieron a la provincia un status sanitario elogiado en todo el País por quienes priorizan “la vida” con plena conciencia de las limitaciones o restricciones temporarias a la plena circulación que ello genera, porque sencillamente todo control lo requiere.



Repudiamos enérgicamente a sectores vinculados a la derecha del País y sus medios de comunicación aliados, quienes vienen realizando diferentes ataques al Gobierno Provincial, que a falta de muertos por Coronavirus pretenden endilgarle un lamentable deceso ocurrido recientemente en aguas del Rio Bermejo.



Así lo expresan en Nota firmada los dirigentes de este espacio; Prof. Miguel Ángel Insfrán, Mariano Guanes, Daniel Majda, Carlos Ortega, Marcelo Ocampo, Javier Mujica, Intendentes Rafael Nacif (Ing. Juárez) y Celia Robles (Villa Escolar), Concejales, Viviana González (Ibarreta) y Marcelo Salom (Pozo del Tigre), entre otros, destacando que en Formosa el hecho más relevante e importante es que “no hay muertes por coronavirus” gracias a la reacción anticipada de un Gobierno Local para hacer frente a un mal que ha sorprendido al mundo entero.



No solo manifiestan su apoyo incondicional al Gobierno de la Provincia de Formosa, sino también a todo el gran equipo humano que acompaña al Dr. Insfran, que incluye médicos especializados, enfermeros idóneos, policías comprometidos y respetuosos, que lo acompañan en la ejecución de esta ardua labor, que no solo implica el control en sí mismo sino también el seguimiento y bloqueo de las personas que contagiadas y/o con contacto estrecho, su asistencia médica, manutención temporaria en aislamiento, controles en ruta, testeos diarios, etc.



Finalmente, los dirigentes de Causa Provincial “resaltaron” el notorio gran apoyo que el Pueblo de la Provincia de Formosa sigue deparando en su Gobierno, quienes no se dejan confundir por ataques de periodistas Porteños que responden a la lógica comunicacional del Grupo Clarín basada en la desinformación y descalificación de quienes piensan distinto o responden a valores que no le son amenos, como la vida. Asimismo, recordaron las palabras de Don Raúl Ricardo Alfonsín, del Propio Néstor y Cristina, que desde el mismo campo Nacional y Popular han debido soportar las afrentas bochornosas de estos medios.



Con la fe puesta Cristo y el esfuerzo en la Gestión diaria que los sectores más vulnerables lo requieren, hoy por la vida y la salud, hacen públicas estas expresiones de acompañamiento incondicional a la Gestión de Nuestro Gobernador Dr. Gildo Insfrán.