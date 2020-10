"Nos atacan porque somos la única provincia del país que no tiene muertos por COVID"

"Siempre nos atacaron los medios monopólicos de Buenos Aires y lo seguirán haciendo, dando voz a uno o dos iluminados que llegaron a ocupar cargos por la minoría, cipayos que sólo buscan llevar agua para su molino, utilizando políticamente y en base a la mentira y el engaño una situación tan seria como la actual emergencia sanitaria por la pandemia. Molesta que desde esta joven provincia estemos dando cátedra de salud pública al país, al Continente y al mundo, al mantener controlada la pandemia de coronavirus", subrayó el dirigente justicialista.



Ratificó su acompañamiento incondicional a cada una de las medidas adoptadas por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado y presidido por el Gobernador, y calificó de cobardes a los ataques al programa de ingreso ordenado y administrado a la Provincia, que no solamente muestra sus resultados en hechos concretos, sino que es tomado como ejemplo por el Presidente de la Nación.



Consideró que “este ser tomado como ejemplo y recibir los elogios de Alberto Fernández molesta y mucho, no sólo a los inútiles que han dejado al país inmerso en la peor pobreza de toda su historia, los eternos fracasados que prefieren permanecer cómodos en su lugar de la crítica por la crítica misma, estéril, sin pensar lo que realmente necesita el pueblo formoseño, sino a quienes no han podido desarrollar políticas acertadas pensando en el bienestar de la gente”.



En este contexto, Hugo “Cacho” García no dudó en asegurar: "Esperan vernos caer, festejarían un muerto, pero los formoseños estamos más unidos que nunca, seguros de lo que queremos, a nuestros padres, a nuestros abuelos vivos, con salud, no queremos tener que llorar la pérdida de ningún ser querido por el capricho de unos pocos. En Formosa, sólo hay formoseños de primera, 640 mil en todo el territorio a quienes debemos cuidar y proteger, y en caso de ser necesario, poner a su alcance un sistema sanitario moderno, preparado para enfrentar lo que tenga que enfrentar”.



“No queremos enfermos en los pasillos de un hospital porque no hay camas, no queremos tener que elegir a quién garantizar oxígeno porque el sistema sanitario colapsó. Queremos lo mejor para cada uno de los formoseños y formoseñas, vivan donde vivan. Por eso se diseñó el Programa de ingreso ordenado a la Provincia y se trabaja a conciencia en cada uno de los protocolos sanitarios. De darse los ingresos masivos que nos pretenden imponer desde los medios nacionales o la paupérrima oposición local, los costos no serían políticos, serían de vidas humanas. Hoy más que nunca, debemos estar unidos, consolidados, detrás de un Gobernador que piensa, se preocupa y se ocupa de su pueblo”.