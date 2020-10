La diputada Brítez advirtió que “no es momento para hacer política barata”

La diputada provincial del bloque justicialista Otilia Brítez criticó a los diputados radicales que viajaron a Clorinda y cuestionaron desde allí el bloqueo sanitario impuesto por los casos de coronavirus.“Nuestro Gobernador pelea todos los días para que estemos protegidos pero los diputados radicales se trasladaron a Clorinda para ver por qué el bloqueo. No es momento de hacer política barata, no sé qué les pasa por la cabeza”, cuestionó la dirigente.Ante esta situación, solicitó a los justicialistas poner entre todos al país de pie, porque “es doloroso ver cómo la oposición trabaja sin descanso para desestabilizar a este gobierno y nosotros sabemos que ésta es una pandemia, no es algo que se le antojó al Presidente apenas asumió su gobierno”.Por otra parte, el Partido Justicialista (PJ) formalizó su convocatoria a una "histórica movilización virtual" para el próximo 17 de octubre, Día de la Lealtad, y llamó a apoyar al Gobierno nacional ese día, pero a través de las redes sociales para evitar las movilizaciones masivas y respetar las condiciones del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus.Desde las cuentas oficiales en las redes sociales, el PJ publicó un mensaje convocando a todos sus seguidores: “Este 17 de octubre dónde estés, con tu celular, tablet o computadora, defendemos y apoyamos al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, en lo que será una histórica movilización virtual”.Bajo los hashtag #17deOctubreDesdeCasa #PorUnNuevo17deOctubre , varios dirigentes y hasta el propio Presidente de la Nación se sumaron a la convocatoria para el sábado 17, cuando se cumplirán 75 años de ese hecho político que marcó el nacimiento del peronismo como el movimiento político de masas que signó la historia argentina del siglo XX.Al respecto, Otilia Brítez precisó: “Será con una aplicación virtual que ya se usó en otros países para actos masivos, todo se difundirá con imágenes históricas a través de las redes sociales. Se prepara con todo, ya llegaron invitaciones a los celulares de los militantes, la viralización es rápida”.“Ese día podrás ingresar a un espacio físico, por ejemplo la Plaza de Mayo, el programa genera la sensación de que estás ahí con la multitud, todos ahí. Se espera más de un millón y medio de personas para ese día, creo que será más, porque esto tiene un trasfondo muy especial. Se ofrecerá la presidencia del PJ al presidente Alberto Fernández quien será uno de los oradores principales, y se piensa que también la vicepresidenta podría participar”, manifestó la legisladora justicialista.