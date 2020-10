Hermanos desmintieron a Carmen Acosta: “No quiso ir al hospital a ver a nuestra madre”

“No quiso ir a verla al hospital cuando aún estaba con vida y hasta se sacó selfies en una ambulancia”, manifestaron Walter y Carolina, hermanos de Carmen Acosta, la docente formoseña que reside en Chubut y a la que se le otorgó el ingreso para que vea a su madre, quien estaba internada por una enfermedad terminal y finalmente falleció.En declaraciones a Canal 11, que recogió AGENFOR, Walter afirmó que “la vivimos muy mal y hasta el día de hoy no podemos superar. Creo que (Carmen) sobrepasó los límites por lo que hizo. Nunca nos consultó lo que iba a hacer, expuso la enfermedad de mi mamá y pienso que tiene que pedir disculpas por lo que hizo”.“Mi mamá no quería que se sepa lo de su enfermedad. Había familiares de ella, hermanos, que ni siquiera sabían lo que ella tenía y ese es el dolor que tenemos porque todo el mundo se enteró”, acotó Carolina.Por su parte, Walter reprochó que “los intereses de ella (Carmen) son otra cosa. Es un muerto. No era la enfermedad de mi mamá, la expuso a los pocos días que la internamos, que fue la última semana que la tuvimos viva. Creo que ella se abusó de esa enfermedad para exponer sus intereses. La vi en los medios, nunca derramó una lágrima”.“No estaba informado sobre lo que estaba haciendo, me enteré por los medios”, indicó el hombre, a lo que su hermana agregó: “Yo sí tenía comunicación con ella porque le iba comentando (lo que pasaba), ya que cuando a mi mamá le hacen los estudios y le dan el diagnóstico, la llamo y se lo digo. Le voy contando cómo estaba, cómo amaneció, es decir, le iba contando las cosas”.A su vez, Walter refirió que “la última vez que la vi (a Carmen) fue en enero y febrero, que vino de vacaciones, que la llevó a mi mamá y la devolvió enferma en un vuelo hasta Buenos Aires. Ahí mi mamá se quedó unos días y vino para acá”, remarcando que si Carmen realmente hubiera querido venir a Formosa “lo hubiera hecho en esa fecha”.“Nuestra madre ya estaba enferma en ese entonces, tenía retención de líquidos y no le funcionaban bien los riñones, con lo cual tendría que haber venido antes y no hacer todo este escándalo estos últimos días”, reprochó.Prosiguió aseverando que “ella expuso sus intereses de por medio, usando la enfermedad de mi mamá, atacando al Gobierno provincial sin qué ni para qué”, marcando que en Formosa respecto de la lucha contra el COVID-19 “se están haciendo las cosas demasiado bien”.En comparación con otras provincias, recalcó, “estamos mucho mejor”, agregando que Carmen “tendría que estar contenta por cómo nos cuidan, pero esta parte es lo que no ven desde afuera, hay otros intereses de por medio que la usaron a mi hermana y que a su vez mi hermana utilizó para atacar al Gobierno”.Pedido de ingresoEn relación a la solicitud de ingreso a la provincia, teniendo en cuenta que Carmen declaró públicamente que fue en mayo y que el Gobierno formoseño no le respondió los mails, sus hermanos esclarecieron que “la fecha real del pedido de ingreso de nuestra hermana es la que dio el Gobierno provincial”.“Me inclino más por lo que está en el sistema que por la boca de mi hermana –señaló categórico Walter-. Es más, Carolina la llamó por teléfono unos días antes, se interna nuestra madre y ahí ella realmente se preocupa en venir. Por eso la fecha real es la que da el Gobierno. A nuestra madre la internaron el viernes 9 de octubre y ahí es cuando tomamos conocimiento del interés real de ella por venir, no en mayo”.Consultados sobre por qué creen que detrás del proceder de Carmen hay un interés económico, acentuaron que “siempre la atacó a nuestra madre por ese tema. La necesidad de ella es siempre más grande que sacar un trapito al sol de la familia. Es un interés más grande del que se imaginan. No era la salud de nuestra madre. Ella le ha planteado el tema de la casa. Y lo hizo de manera verbal, diciéndole cosas, exigiéndole la venta y que se vaya a vivir con ella al sur”.“No tuvo nada de culpa… no tiene perdón –lamentó Walter-. Yo quería que a mi mamá la sigan conociendo por las obras que hizo como enfermera del pueblo, no que se enteren por esto. Y mi hermana la expuso, ése es el dolor que tenemos”.Contundente, planteó que “si hoy tuviese un contacto con ella le diría que se vaya. Que agarre su vehículo y se vaya a hacer su duelo con su familia. Tenemos las cenizas de nuestra madre con nosotros en la casa y las vamos a llevar el miércoles a Herradura, donde está nuestro papá”, concluyó.