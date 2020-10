Gioja convocó a los justicialistas a participar del acto virtual por el 17 de Octubre

El diputado nacional y presidente del Partido Justicialista (PJ), José Luis Gioja se refirió al acto virtual que se realizará este 17 de Octubre, y por otra parte afirmó que se propuso a Alberto Fernández para presidir esa fuerza ante el próximo recambio de autoridades.

El PJ convocó a la movilización “Desde casa” ante la pandemia de coronavirus, junto a los hashtags #MovilizaciónVirtual y #PorUnNuevo17DeOctubre a través de la app VirtualMov, que permite soportar una participación masiva ilimitada en el espacio digital, y que sería inédita en la historia de las "movilizaciones virtuales" en el país.

“Hay varias cosas que se juntan, el 17 de octubre, en el que el Justicialismo cumple 75 años -que no es poca cosa- y que tenemos que evocar, recordar, homenajear y elogiar a quienes hicieron esta gesta histórica en donde el líder se juntó con su pueblo y se juraron lealtad; y por otra parte, queremos defender al gobierno de Alberto y de Cristina, un gobierno nacional y popular, ya que hay un grupo minoritario que tiene mucho poder y realiza todo tipo de operaciones para poner palos en la rueda”, comentó Gioja en entrevista concedida a Lapacho Canal 11 de Formosa.

Sobre el encuentro virtual, señaló que “nos hubiese encantado llenar las calles como aquel 17 de hace 75 años atrás, pero somos cuidadosos, respetuosos y prudentes; tenemos que cuidarnos para cuidar a nuestra gente. Miles y miles de compañeros van a poder participar desde todo el país porque esta plataforma virtual funciona muy bien. El encuentro culminará con las palabras del presidente Alberto Fernández”.

Con respecto a la gran muestra de apoyo y agasajo al Presidente, (incluyendo su proclamación como candidato único a suceder a Gioja como jefe del PJ), el diputado dijo que “aspiramos a que haya una lista única, presidida por Alberto Fernández, es una tarea que nos tenemos que dar para convencer a los compañeros y compañeras que no son tiempos de internas y que debemos trabajar mucho desde la política para solucionar los problemas que tiene nuestro pueblo y coincidir en una sola lista”.

Agregó además que “las banderas del Justicialismo y la celeste y blanca van a estar siempre bien arriba en todos los mástiles de la Patria, junto a la bandera de la Unidad. En esta Argentina de hoy no pueden haber privilegios porque la verdad que hay mucho sufrimiento, nuestro pueblo no está bien y hay que levantar la bandera de la Justicia Social, ir por los que menos tienen, ser solidario y compartir; tienen que entender que nadie se realiza en una sociedad, un país que no se realiza”.

En este contexto, Gioja se refirió al proyecto de Ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas, el cual fue analizado en cinco reuniones en el marco de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja; el aporte –de aprobarse- será requerido solo una vez y alcanza al sector más rico de la población argentina.

“Después de cinco reuniones muy largas tiene despacho en comisión, hubieron votos de distintos bloques y eso nos genera muchas expectativas. A esto por donde se lo mire tiene que ver con la justicia, equidad y solidaridad, se mire por donde se lo mire, y esto no es un invento argentino, si hasta el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea hablan de esto. Argentina tiene un gobierno progresista que quiere que las cargas se repartan lo más igualitariamente posible”.

Formosa tiene suerte de tener a Gildo Insfrán

Sobre el final, Gioja manifestó que la provincia de Formosa tiene “la suerte de tener al gobernador Gildo Insfrán, quien es un amigo, compañero de ley y el presidente del Congreso Nacional del Partido Justicialista con quien conversamos seguido, además los buenos consejos hay que pedírselos a él”.