En Formosa sólo un 6% de camas están ocupadas por pacientes con COVID-19

En el marco de un nuevo parte de prensa del Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19, el director de Epidemiología y del Hospital Central de Formosa, Dr. Mario Romero Bruno, y el jefe de Infectología y Control de Infecciones del Hospital de Alta Complejidad, Dr. Julián Bibolini, informaron sobre la situación epidemiológica de Formosa y el estado de salud de los pacientes internados con coronavirus.

En este sentido, Romero Bruno, instó a valorar el trabajo realizado desde el Gobierno de Formosa para alcanzar y mantener a la provincia con un estatus sanitario privilegiado.

“Tenemos que estar orgullosos del estado sanitario de nuestra provincia y defenderlo. Y recordemos que la única vacuna que hay para el coronavirus en este momento es el cuidado personal que debemos tener: Distanciamiento social de unos 2 metros con el otro al salir de la casa, el lavado frecuente de manos, el uso del barbijo y evitar las aglomeraciones en lugares cerrados”, advirtió el especialista.

Asimismo, remarcó que la Argentina mantiene un promedio de 14 mil casos positivos a COVID-19 diarios pero que los titulares noticiosos no le dan la relevancia que esto amerita; “en el país se informó el día de ayer 12.982 nuevos casos positivos, tenemos un promedio de más de 14 mil casos diarios, fueron más de 400 fallecidos en el día de ayer. Eso serían dos aviones estrellados en un día, lo que sería tapa de noticias, pero no lo vemos así reflejado; en vez de ello se priorizan situaciones económicas, políticas, partidarias y no la salud de los argentinos”.

Agregó que “en este contexto queremos poner en la balanza los cambios de vida que nos trajo a los formoseños la pandemia, hablamos de incomodidades como el uso del barbijo, limitaciones de algunas actividades, el ingreso que debe ser ordenado y administrado para la seguridad de todos los habitantes; y en el otro extremo de la balanza están la cantidad de enfermos, de contagiados y de fallecidos, en la que nuestra provincia puede afirmar que tiene cero fallecidos por coronavirus”.

Romero Bruno remarcó que “éste es el estado sanitario que tenemos que defender entre todos los formoseños, en la que acumulamos 166 casos diagnosticados en la provincia, de los cuales 112 están recuperados, el 67%; 17 personas extranjeras decidieron regresar a sus hogares a realizar la cuarentena o tratamiento; 37 pacientes cursan la enfermedad, internados en el único hospital del país equipado y preparado para esta pandemia que es el Hospital Interdistrital para la Contingencia Evita y sólo uno de ellos está internado en la Unidad de terapia intensiva; sólo el 6% de las camas destinadas para esta contingencia están ocupadas; cero respiradores ocupados lo que da un 0% de ocupación, y cero muertes”.

Estado de pacientes internados

Por su parte, Bibolini, informó que de los 37 pacientes que están cursando la internación, sólo uno de ellos mantiene la necesidad de usar oxígeno debido a la filtración pulmonar que presenta a causa del coronavirus, “él se encuentra estable y aún en la Unidad de terapia intensiva para un monitoreo continuo”.

Las 36 personas restantes se encuentran asintomáticas y según el médico, se espera poder dar altas médicas en el transcurso de los días venideros.