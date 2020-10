El segundo contingente de formoseños que llegaron de Salta, finalizó su cuarentena obligatoria

Se trata de los 120 trabajadores que regresaron de la cosecha de limones de Salta y cumplían el aislamiento preventivo en las instalaciones del INTA de Ingeniero Juárez.El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 otorgó el alta al segundo contingente de trabajadores formoseños que retornaron de la cosecha de limones de la Provincia de Salta y que se encontraban alojados en las instalaciones del INTA de Ingeniero Juárez realizando su cuarentena obligatoria.El comisario general Cirilo Bobadilla, subjefe de la policía fue el funcionario encargado de comunicar la novedad a estas persona durante un breve acto realizado este martes.“Habían ingresado hace 14 días provenientes de la provincia de Salta, son personas que viven en alrededores de Ingeniero Juárez y que por razones de trabajo quedaron varados en esa provincia”, indicó Bobadilla.Además, relató que la provincia “se preocupó y ocupó” de que este contingente regresara a su suelo natal, pero previo a ello debieron cumplir con el requisito sanitario de 14 días y las dos pruebas de hisopados, que arrojaron el resultado de no detectable para COVID19.“Esto les da garantía a ellos y la comunidad formoseña de que pueden retornar a sus casas, compartir con sus familiares con la seguridad en la salud”, señaló el comisario; y resaltó que esta situación es producto de la organización provincial, liderada por el gobernador Gildo Insfrán, “que es quien conduce el Modelo formoseño, en un trabajo integrado por todos los ministerios y áreas de la provincia”.“La Policía de la provincia cumple un rol fundamental que es la seguridad pública pero también debemos reconocer al área de salud, de producción, de comunidad y demás que se involucran para mantener este status sanitario que nos enorgullece como formoseños, ya que podemos decir que hasta el momento no tenemos fallecidos por esta pandemia”, manifestó.Por su parte, Jorge Romero, uno de los trabajadores que realizó los 14 días de aislamiento, esbozó su opinión acerca de la experiencia y agradeció al Gobernador Insfrán porque “hizo lo posible para que lleguemos a casa sanos y salvos”.“Los 14 días fueron muy tranquilos, aprovechamos para descansar, muy buena atención de los policías, siempre utilizando el barbijo”, declaró; y describió que las camas eran cómodas y que contaban con “colchones nuevos, almohadas, sabanas, acolchados”.“Estoy muy feliz y contento de poder volver sano y salvo a casa, no veo la hora de ver a mi familia de nuevo después de estos ocho meses”, concluyó Jorge.