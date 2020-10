La Federación de Centros de Estudiantes Secundarios (Fe.C.E.S.), plenamente compuesta por estudiantes pertenecientes a Centros de Estudiantes de escuelas secundarias de nuestra provincia organizó y gestionó el 1er Encuentro Provincial de Estudiantes Secundarios por la Salud Mental donde se abordarán diversas temáticas, contando con la imprescindible colaboración del equipo de profesionales de la Fundación LIBELLA “Asistencia y Gestión en Salud Mental”, el Ministerio de Cultura y Educación y otros organismo del Gobierno de la Provincia de Formosa. Siendo las 10.15 hs. de esta mañana se dio apertura a dichas jornadas contando con la presencia del Dr. Alberto Zorrilla, Ministro de Cultura y Educación, autoridades provinciales, representantes de diversas instituciones, integrantes del equipo de la Fe.C.E.S y aquellas personas que se conectaron por las plataformas virtuales.La Lic. Müller, Yessica, Presidenta de la Fundación LIBELLA agradeció en primer lugar, al gran equipo de trabajo de la Fe.C.E.S. por la invitación a formar parte del trabajo que vienen realizando este año a lo largo de toda la provincia y también agradeció, en segundo lugar, al Ministerio de Cultura y Educación y al Gobierno de la Provincia de Formosa por incentivar y apoyar un encuentro tan importante como este.“Es un honor para mí, refirió, poder acompañarlos en este encuentro cerrando un mes muy importante, el Mes de la SALUD MENTAL. Un mes donde se escuchó MUCHISIMO hablar sobre la importancia del cuidado de la salud mental, de nuestras emociones, de que la salud mental no es cosa de locos y SI ES RESPONSABILIDAD DE TODOS y que no existe salud sin salud mental”.En esta oportunidad no dejó pasar la definición de SALUD que da la Organización Mundial de la Salud que la entiende como un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad, entendiendo también a la salud mental no solo como la ausencia de trastornos mentales sino también como la promoción del bienestar, la prevención de los trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por estos trastornos. Ese bienestar que nos permite hacer frente al estrés normal de la vida, estudiar y trabajar de modo productivo y contribuir a la comunidad.En el sentido positivo la salud mental es uno de los fundamentos del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad.Por esto este encuentro es tan importante afirmó. “Ustedes, los chicos y las chicas del secundario son un factor protector súper importante de la salud mental. Celebro este encuentro porque ustedes van a ser los PROMOTORES, porque ustedes nos pidieron hablar de salud mental, del suicidio, de las emociones. Ustedes comenzaron a hablar sobre algo que era un tabú: IR AL PSICÓLOGO ES PARA LOS LOCOS. Ustedes comenzaron a contar que quienes van al psicólogo, van porque quieren estar mejor, que los que van al psicólogo también van para trabajar la autoestima, a desarrollar la personalidad, a cuidar las emociones y a saber regularlas, a mejorar las habilidades sociales para comunicarse mejor, a incorporar hábitos saludables, a trabajar quien quiero ser, donde quiero llegar y por sobre todo contar que la salud mental es tan importante como nuestra salud física.Y siguió hablando a los docentes: “Y ustedes docentes, ustedes son el segundo hogar, el segundo lugar de contención, que muchas veces se transforma en el primero. Ustedes son participes activos en la formación de alfabetos emocionales, en desarrollar jóvenes que se cuiden y que cuiden. Pero claro está también, que la salud mental de ustedes es tan importante como la de ellos. Por eso este encuentro”.Recordó que el 10 de Octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental en un momento donde las vidas se vieron considerablemente alteradas como consecuencia de la pandemia por COVID-19. Por ello, la Organización Mundial de la Salud y la Federación Mundial de Salud Mental propusieron como lema para este año: MOVERSE A FAVOR DE LA SALUD MENTAL: INVIRTAMOS EN ELLA.“Y acá estamos. Moviéndonos a favor de la salud mental” le dijo a los y las jóvenes y docentes.Para finalizar nos invitó a que de acá en adelante, cuidemos nuestras emociones, hablemos de lo que sentimos, de lo que pensamos, que seamos solidarios, escuchemos, preguntemos a los demás como están. Pero por sobre todo, que seamos participes activos del bienestar colectivo en un momento tan difícil. Juntos y solidarios podemos hacerle frente a esta pandemia.Durante el día de hoy y mañana se trabajaran diversas temáticas relacionadas a la promoción de la salud mental, a la prevención del suicidio, al cuidado de nuestras emociones frente al aislamientos social, preventivo y obligatorio y también sobre el cuidado de la salud mental de los docentes.“Estamos felices de poder acompañarlos, este es el inicio de muchos Encuentros más y deseamos seguir trabajando JUNTOS, por la Salud Mental de los y las jóvenes de nuestra provincia” concluyó.