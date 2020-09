Villa Dos Trece: Los establecimientos educativos rurales volvieron a las aulas con el 100% de la asistencia

Además, en las dos instituciones urbanas se están llevando a cabo seguimientos personalizados para estudiantes que estén en “riesgo pedagógico”.El delegado zonal de Villa Dos Trece, Edgardo Schmitt, dialogó con AGENFOR y brindó detalles acerca de cómo fue el procedimiento de regreso a las clases presenciales en las instituciones educativas rurales de la zona.Hace dos semanas volvieron a asistir a las aulas los tres niveles educativos que existen en la localidad: inicial, primario y secundario.“Los padres envían a sus hijos, porque no es obligatorio, pero tuvimos una muy buena aceptación y ellos pedían mandarlos”, sostuvo el responsable.En ese sentido, aseguró que “nunca se dejó de atender” a los estudiantes, ya que los docentes concurrían a las casas particulares a hacerles llegar las tareas, pero ahora son ellos quienes asisten al establecimiento tomando “todos los recaudos necesarios”, de distanciamiento, uso del barbijo, lavado frecuente de manos y alcohol en gel.En el nivel inicial, asisten una sola vez por semana los de la sala de cinco, pero en primaria y secundaria son dos veces y los ciclos intercalan los días para no producir aglomeración en los edificios.“Algunas familias tenían miedo de enviar a sus hijos, pero cuando vieron que se tomaban los recaudos necesarios, se tenía en cuenta el protocolo y vieron que los otros compañeros de sus hijos venían, se acercaron, por eso hoy el 100% de los alumnos están asistiendo”, aseguró Schmitt.Por su parte, Viviana Ramírez, que es directora de la EPES agraria N°2, dijo a AGENFOR, que como las clases son semipresenciales, los educandos cursan sólo dos horas por día en los días correspondientes que le toque asistir.“Los profesores también van rotando, no podemos tener un día fijo como pone primaria, porque los maestros vienen todos los días y son los mismos. Los profesores deben rotar, entonces no tienen días fijos”, explicó.Respecto a las dos escuelas primarias que existen en la zona urbana de la localidad, el delegado zonal argumentó que están asistiendo a estudiantes en “riesgo pedagógico”, es decir, aquellos que presentan alguna dificultad para seguir el ritmo de las clases a distancia o no cuentan con un adulto que les haga un seguimiento.En principio, los docentes eran los encargados de “visitarlos”, pero en la actualidad ellos asisten a las escuelas, dos veces por semana.“Pero sólo van esos chicos, por grado son tres o cuatro. Todo lo que se implementó fue en común acuerdo con los padres”, aseveró.