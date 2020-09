Si seguimos así, nunca saldremos de este problema sanitario

Marita Martínez

Ciudadana Clorindense

Somos irresponsables, cuando nos toca criticamos, cuando nos conviene, tapamos.Vienen a comprar y pasan y pasan...... porque se vende.Hacen fiestas y juntadas innecesarias y se quejan.Todo está mal.....pero compran por delivery de negocios de Puerto Elsa.No se respeta la distancia social, muchos no usan barbijo porque lo creen innecesario y se comparten utensilios sin ningún cuidado. Con el bloqueo lo único que no se hace es salir....porque todo lo demás es casi normal.Creo que el enojo , las criticas y algunas manifestaciones de descontento son de otro color.Nada aporta hoy, el enfrentamiento, buscar culpables, la hipocresía, la demagogia y todo eso que nos hace justificar actitudes incorrectas.Esto lo escribo porque no quiero mi ciudad dividida e irresponsablemente actuando en contra de nosotros mismos.Oremos por la empatía, la paz, la paciencia, la tolerancia,el abrazo y la salud de todos.Dios nos bendiga