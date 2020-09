“Si creen que doblegarán a Insfrán, no lo conocen, jamás lo hará”

El presidente del Bloque de diputados justicialistas en la Legislatura, Agustín Samaniego, opinó sobre las desacertadas declaraciones del periodista Gabriel Levinas sobre Formosa. “Si en su mente creen que doblegarán a Gildo Insfrán, evidentemente no lo conocen. Tanto lo critican, pero no lo conocen, no se doblegará y tampoco el pueblo formoseño”, refutó el periodista.

Ironizó que “es casi una caricia que Levinas critique a Formosa. Nos vamos a preocupar cuando él hable bien de nuestra provincia. Es recíproco, estuvo muchas veces en Formosa, quiero que pregunten cuáll es la opinión que hay de él, que no es la mejor”.

El legislador justicialista afirmó que desde el gobierno provincial se trabaja en potenciar las virtudes y solucionar las debilidades y en tal sentido, aseguró que Formosa exhibe un buen sistema de salud que hasta el momento permitió que no exista circulación viral de coronavirus, a diferencia de otras provincias.

“La mentira tiene patas cortas y tanta agresividad que tienen para con los formoseños es sospechosa. Si en su mente creen que doblegarán a Insfrán, evidentemente no lo conocen, tanto lo critican, pero no lo conocen, no se doblegará y tampoco el pueblo formoseño”, reprochó.

Obra de la autovía

Agustín Samaniego calificó como “una excelente noticia para todos los formoseños” el anuncio del gobernador Gildo Insfrán de la reactivación próxima de las obras de construcción de la Autovía Ruta Nacional 11 en el trayecto Mansilla-Tatané.

“Después de cuatro años de olvido y negación del gobierno de Mauricio Macri podemos tener esta obra. Para graficar su olvido, podemos decir que en cuatro años hizo 16 kilómetros, es decir cuatro kilómetros por año”, precisó.

Manifestó que actualmente “hemos regresado a un gobierno nacional, inclusivo, que se traduce en obras, más aún en tiempos de crisis económica por la pandemia que afecta al mundo”.

Recordó Samaniego que hay en carpeta varias obras públicas que esperan reactivarse, y que fueran “neutralizadas” por el ex gobierno nacional, y que Alberto Fernández pondrá nuevamente en marcha.





Corte

En otro orden, el legislador provincial opinó sobre el hecho de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró "admisible" el recurso extraordinario de “salto de instancia” (per saltum) para tratar la revocación del traslado de tres magistrados del fuero penal federal.

Al respecto, el jefe del bloque justicialista en la Cámara de Diputados dijo que “la justicia debe ser independiente, debe ser uno de los poderes más desprestigiados justamente por ese motivo. Uno nota que se ve presionado no sólo por la sociedad, sino muchas veces por el poder corporativo, económico y enquistado en algunos sectores. De todos modos, el estado de derecho siempre debe existir y debemos ser cuidadosos al analizarlo, crea un precedente, que cualquier presidente sin acuerdo del Senado podrá designar jueces, un antecedente no demasiado auspicioso para una República”.

“Vamos a respetar las decisiones de la justicia, pero siempre alentando que la sociedad exija más, no solo a los políticos sino también a la justicia, a los medios de comunicación, porque es una sociedad cansada de procesos que quedan truncos y que se olvidan del pueblo”, precisó.

“A partir del 10 de diciembre Alberto (Fernández) y Cristina (Fernández) proponen un modelo más inclusivo, que piensa en el desarrollo, que apuesta a la producción. Nos tomó esta pandemia que nos afectó a todos, pero estamos convencidos de que la reactivación económica virtuosa va a empezar a verse” subrayó por último Samaniego.