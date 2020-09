Se extendió el bono para el personal de salud y trabajadores de atención primaria

Será por 90 días y alcanza a 700 mil trabajadores en todo el paísEl ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, informó que el Gobierno nacional extendió el bono para el personal de salud y trabajadores de atención primaria.“La extensión del pago de esta asignación estímulo será por 90 días y de esta manera cerca de 700 mil trabajadores recibirán un bono de cinco mil pesos mensuales”, indicó el titular de la cartera económica provincial.Aclaró que “todavía no tenemos la reglamentación de este bono, cuando se publique en el Boletín Oficial les daremos a conocer”.Seminario para PymesEn el marco de una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el ministro Jorge Oscar Ibáñez, anunció la inscripción al seminario virtual de capacitación “Asociatividad para la productividad Pyme”, que inicia el 16 de septiembre, a las 16 horas, a través de la plataforma zoom del Ministerio de Desarrollo Productivo.“La semana pasada hicimos una invitación a los emprendedores y emprendedoras formoseñas que participaron de una charla de capacitación sumamente interesante. En este caso, es un seminario, más extenso y es para las Pymes. Eso no significa que algún emprendedor o emprendedora no pueda participar”, aclaró el funcionario.Y detalló que el programa del curso consta de siete encuentros de frecuencia semanal, de una hora y media de duración, y que forma parte del paquete de acciones de promoción y gestión de políticas integrales de asociatividad Pyme.Además, dicho seminario tiene como objetivo orientar a la presentación de buenas prácticas locales e internacionales; la transferencia y el intercambio de concepciones sobre la asociatividad y sus estadios de desarrollo; el gerenciamiento territorial de los procesos asociativos; el fortalecimiento de las capacidades locales, entre otros.Para inscribirse deben ingresar a la página del Ministerio de Desarrollo Productivo a través del siguiente link: https://www.argentina.gob.ar/produccion/participar-seminario-virtual-Por último, el ministro aclaró que si se llega al límite de participantes por zoom, los interesados pueden acceder al seminario por YouTube, haciendo click en el siguiente link para conectarse al streaming: https://www.youtube.com/watch?v=C9AOQ3vS5XYAyuda individual a cooperativistasEn otro orden, Ibáñez se refirió a la resolución de la Secretaria de Empleo del Ministerio de Trabajo de Nación, que estableció el monto de 9 mil pesos para la línea de ayuda económica individual a cooperativistas, del Programa de Trabajo Autogestionado.“Los cooperativistas que están dentro de este programa, de la línea de ayuda económica individual, se amplía a cinco meses el plazo establecido anteriormente y se fija en 9 mil pesos el monto mensual de la ayuda económica individual que se otorga a trabajadores socios de las cooperativas de trabajo”, expresó.Y recordó que meses anteriores se abonaron cuatro cuotas de este beneficio: las dos primeras de 6.500 pesos y las dos siguientes de 16.500 pesos.En ese contexto, el funcionario provincial presentó el cronograma de pago de dicho programa: este miércoles 16, cobraron los DNI terminados en 0 y 1; el jueves 17 será el turno de los que finalizan en 2 y 3; y el viernes 18, les toca a los documentos que terminan en 4 y 5.Y aclaró que el beneficiario que no tenga tarjeta puede cobrar por ventanilla en el Banco Nación, respetando el cronograma según la terminación de DNI.