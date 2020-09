Recordar el pasado para construir un futuro para todos y todas

El presidente del Congreso Nacional del PJ y del Partido Justicialista, Distrito Formosa, Gildo Insfrán, denunció que “luego de romper el país, la economía, las instituciones, la confianza del mundo en la Argentina y la de los argentinos en sus propios gobernantes, el expresidente Mauricio Macri decide ahora romper su silencio”.“Sus declamaciones sobre la defensa de la Constitución, la división de poderes y el federalismo rayan el cinismo teniendo en cuenta lo vivido durante los cuatro años de su gobierno. El expresidente que llevó adelante el endeudamiento récord de la Argentina sin pasar por el Congreso, ahora se muestra preocupado por su funcionamiento. Ahora decide alzar su voz en supuesta defensa de las instituciones, pero cuando ocurrieron hechos extorsivos contra la investidura presidencial días atrás, con agentes uniformados y armados en la Quinta de Olivos, el silencio de Macri fue atronador. La historia no pasará por alto esta actitud ominosa”, subrayó el gobernador Gildo Insfrán a través de un comunicado.El mandatario provincial advirtió que “resulta llamativa su actual preocupación por el federalismo, cuando su presidencia fue sin dudas la más unitaria que se recuerde. Reflejo de ello fue su decreto de 2016 que triplicó unilateralmente la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el distrito más rico del país, mientras recortaba fondos y paralizaba obras en el resto de las provincias, en particular en aquellas que más lo necesitábamos”.En este contexto, el titular del Congreso Nacional Justicialista afirmó: “El Sr. Macri violenta las medidas sanitarias que nos protegen a todos, no sólo con su conducta personal sino también con sus irresponsables expresiones. Plantea el falso dilema entre la libertad individual y el cuidado de la salud pública, ocultando su verdadero interés de clase que fue, es y seguirá siendo siempre el resguardo de los privilegios económicos de una minoría. Este menosprecio a la vida y la salud de los argentinos es coherente con las políticas que llevó adelante como presidente en esta materia, degradando al entonces Ministerio de Salud a Secretaría, desfinanciando programas sanitarios, y dejando sin medicamentos y vacunas a millones de argentinos”.“Teniendo en cuenta la irresponsabilidad y cinismo en sus declaraciones, el Sr. Macri debería utilizar otros mecanismos para recuperar la relevancia que pretende en su propio espacio político. El fin, no justicia los medios”, consignó Gildo Insfrán y señaló que “desde el Partido Justicialista Distrito Formosa, apoyamos firmemente todas las políticas del actual gobierno nacional, que son respetuosas de la Constitución Nacional y de la institucionalidad de un país que vuelve a recuperarse de la ruinosa gestión del macrismo, retomando un federalismo que busca reducir desigualdades para una Argentina más justa, libre y soberana”.“En especial –manifestó el titular del PEP- apoyamos todas las decisiones tomadas en el marco de la pandemia del COVID-19 que tienen como fin superior cuidar la vida y la salud de todos los argentinos y argentinas” y resaltó que “se equivoca Macri al intentar profundizar la grieta que tantos beneficios le trajo, en momentos delicados en que los argentinos estamos luchando unidos frente a una pandemia que se lleva cientos de vidas diariamente y no da respiro ni pausa”.Por último, el mandatario formoseño sentenció: “Se equivoca Macri si piensa que la expresión popular es una manifestación cargada de discursos de odio. La verdadera expresión popular es siempre una expresión de amor, y hoy la encontramos en los hospitales, en los trabajadores de servicios esenciales, en el acompañamiento a quienes más lo necesitan y, en definitiva, en cada argentino que hace su aporte para superar esta adversidad y poner nuevamente a la Argentina de pie”.