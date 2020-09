Pese a la pandemia, continúan las obras en los distintos municipios

El director de Municipios de la provincia, Juan Carlos Gómez, informó que en su recorrida por el interior provincial pudo notar que pese a la pandemia, continúan las distintas obras de infraestructura ejecutadas a través del Programa “Por Nuestra Gente, Todo -Obras y Servicios Municipales”.

Si bien no específico ninguno en particular, manifestó que “desde el área estuvimos recorriendo prácticamente toda la Provincia en estos últimos meses, tomando contacto con los intendentes, quienes me manifestaron que sienten el apoyo permanente del gobernador Gildo Insfrán”, que se expresa “en las obras que se están ejecutando en distintos puntos de la geografía provincial”.

La sequía

A su vez, el funcionario advirtió que un tema que preocupa a los jefes comunales es la situación de la sequía. En tal sentido, señaló que pudo observar en su recorrida que “existe un trabajo comprometido de parte de los intendentes en cuanto a apoyar a los paipperos” ante este difícil momento.

“Me dio mucha satisfacción ver los diferentes proyectos que se encaran en el interior, como ser en Laguna Yema, donde hay una muy buena producción de verduras, así como también se reactivó el programa de huertas familiares”, enfatizó.

En esa misma línea, precisó lo que sucede en la localidad de San Martín II, donde a través de módulos sociales cedidos por la comuna los productores pueden continuar con sus tareas. Así también, en Laguna Naineck, la Municipalidad entregó ramas de mandioca a los paipperos “para así apostar a la diversificación y ampliación de la producción”.

“Esa localidad, junto a Riacho He Hé, son dos de los polos productivos más importantes que tiene la provincia de Formosa en materia agrícola y hortícola”, destacó Juan Carlos Gómez. Precisamente los productores de esas regiones abastecen con distintos productos al programa alimentario Nutrir, que brinda asistencia a más de 17 mil familias de la ciudad de Formosa.

En el final, el director de Municipios confirmó que ya están listas para su inauguración las Casas de la Solidaridad que se encuentran en Palo Santo, Villa Escolar y Mansilla, así como dos de ellas en la ciudad de Formosa. Se trata de edificios que llevan adelante un acompañamiento social y nutricional muy importante de los adultos mayores de toda la provincia.