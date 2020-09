Los trabajos de Aguas de Formosa garantizan el acceso al vital líquido a pesar de la bajante del río

El gerente general de Aguas de Formosa, ingeniero Alfredo Gusberti, explicó los trabajos que se realizan para garantizar el suministro del vital líquido en caso de que el Río Paraguay continúe en bajante. No obstante, instó al uso “consciente” del agua.“Comenzamos el día viernes los trabajos y duró hasta este lunes; estuvimos en la boca del canal de aducción de la toma norte de la planta principal de agua, ubicada en la Jurisdicción 5, con el objetivo de profundizar, sacar el barro y la arena, previendo que el río continúe bajando y así evitar que se corte el ingreso de agua”, indicó el responsable de la prestataria del servicio de provisión de agua potable.En este sentido, manifestó que los trabajos comenzaron en el preciso momento en que fueron posible, dado que se requiere de “cierta profundidad” para que el equipo técnico pueda realizar sus tareas.“Teniendo en cuenta que ya estaba a una profundidad suficiente para que el equipo pudiera trabajar, aprovechamos para limpiar todo el canal de aducción y parte de un tramo del río hasta acercarnos a la parte más profunda, que es el canal de navegación. Son tareas que se realizan con un equipo especializado y que no podían efectuarse antes ya que se requiere de un nivel de agua para poder apoyarse”, explicó Alfredo Gusberti.Asimismo, señaló que se logró profundizar el canal de aducción de la toma y, además, una parte del río que llega al canal de navegación, unos 60 metros que permiten que el agua siga ingresando a pesar de la bajante del río.Por otra parte, Gusberti manifestó que el cese del servicio en algunos sectores de la ciudad se debió a que “durante el trabajo que realizamos se removió mucho barro y eso hizo que la planta se sobreexija, por lo que tuvimos que parar varias veces para limpiar los decantadores y sacar barro. Además, el río al estar tan bajo viene con mucha más carga de material en suspensión y eso sobreexige a la planta”.Advirtió que en este contexto la cantidad de agua de río que ingresa no es la misma que la que sale potabilizada, ya que “parte de esa agua se utiliza para distintos procesos como el lavado de filtros y el lavado de cantadores”.Por lo que “la combinación de estos dos factores, provocó una baja sustancial en la provisión del agua potable durante el fin de semana y con los calores nos está costando recuperar”.Ante esta situación, el ingeniero anunció que llegará este fin de semana un equipo auxiliar para realizar bombeos en la toma del centro, “para la planta central”, de manera que si continúa la bajante, el servicio siga garantizando.Sobre el final, el ingeniero adelantó que inevitablemente se realizará “un esquema de variación en la presión del agua en distintos sectores de la ciudad”, para asegurar que los barrios cuenten con el vital líquido “durante unas horas al día”.En este marco, refirió que desde la empresa se trabaja para aminorar las consecuencias que se enfrenta en esta etapa de emergencia, pero que “las características del servicio inevitablemente se verán diferenciadas de lo que es una situación normal”.Gusberti instó a la comunidad a “ser conscientes del uso del agua y utilizarla con responsabilidad, cerrar la canilla cuando nos cepillamos los dientes o si se lava el auto no dejarla correr cuando no se utiliza. Son detalles que si multiplicamos por cada ciudadano podemos ver cuánta agua se derrocha”.En caso de reclamos por el servicio, el responsable de Aguas de Formosa señaló que se debe detallar la dirección ya que “de esta manera es mucho más eficiente la manera de dar respuesta que si se identifica un barrio completo”.