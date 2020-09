Inchausti: “Fritz Violó el Protocolo Sanitario De Bioseguridad”

Luego de las declaraciones mediáticas de un dirigente de la Federación de Transportadores Argentinos que señalara que algunas Provincias los meten presos por hacer su trabajo, el Director de Seguridad Vial de la Provincia de Formosa rechazó los dichos manifestando que “nada más alejado de la realidad es pensar que se persigue a quienes desarrollan una actividad esencial tan importante como lo es la del transporte de carga. Hacemos un gran esfuerzo para cuidarnos entre todos, incluidos en éste universo a los transportistas que son unos de los más expuestos a contagios”.Sobre el particular Fernando Inchausti señaló que “el caso se trata de un transportista en situación de tránsito interjurisdiccional” a lo que agregó que “lo único cierto es que Firtz, en conocimiento de las medidas de bioseguridad, violó el protocolo sanitario al bajar de su camión sin utilizar de barbijo, y lo que es más grave aún, puso en riesgo a tres personas más al estar en contacto estrecho con ellas”.Por tal motivo, el funcionario explicó que “ésta fue la razón por la que por medio de la labor preventiva que lleva adelante el personal de seguridad, al constarse el hecho se inició una actuación por el incumplimiento del art. 205 Código Penal Argentino”, y continuó diciendo que “éstas son las situaciones que ponen en riesgo a toda nuestra población y que, gracias a la aplicación de nuestros procedimientos, en más de una oportunidad hemos evitado la propagación comunitaria del virus”.En esa línea manifestó que “el estatus sanitario que estamos logrando los formoseños no es producto de la casualidad, sino de decisiones políticas acertadas que se asientan en el esfuerzo diario que cada formoseña y formoseño realiza cuando cumple con las medidas dispuestas” y continuó diciendo, “cuando vemos a Formosa en el mapa de la región los contrastes son elocuentes y hablan por sí mismo de las atinadas medidas político sanitarias que entre todos venimos tomando”Finalizó diciendo “muy a pesar de las tergiversaciones mediáticas de intereses de nivel inferior, en ésta tarea vamos a seguir poniendo todo nuestro esfuerzo para cuidarnos. Porque el virus no da lugar para especulaciones mezquinas, en nuestro ideario colectivo llevamos el mandato genético de no pactar con la adversidad. Ante todo, los formoseños cuidamos la vida, ésta es una consigna clara e irrenunciable que en todo momento nos marca nuestro Gobernador que es quien representa el genuino interés del Pueblo de Formosa, y que diariamente de manera ininterrumpida preside las reuniones del Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19”.