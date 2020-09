Educación Financiera: ¿Cómo generar un emprendimiento rentable?

Como fundadora de “Economía Feliz y Saludable ®”, en mi desempeño como Asesora del mundo de los negocios, es recomendable que al momento de iniciar exista ya, algún conocimiento sobre cómo gestionarlo; porque de esto dependerá la vida financiera del emprendimiento.A veces me preguntan ¿Cuándo voy a saber si estoy obteniendo ganancias o pérdidas? Yo entiendo que desde el minuto cero tengo que estudiar y analizar los resultados reales; y esa va a ser mi brújula. “Lo que no se puede medir, no se puede mejorar”, asique tomemos todas las precauciones de agendar variables o parámetros que yo pueda medir, controlar y ajustar.Otro aspecto a tener en cuenta para tener un emprendimiento exitoso, no es que sea necesariamente innovador, sino que debes asegúrate que se trate de un producto/servicio que le resuelva un problema a la gente; que cubra una necesidad que la nueva normalidad dejó al descubierto. Por lo que deberás sumergirte en la realidad de tu público, conocer sus hábitos, qué canales de comunicación utilizan, sus rutinas y allí realiza una propuesta de valor respecto de tu producto.Para finalizar, debes realizar una agenda de cobros y pagos, lo que solemos denominar “Cash Flow”. El movimiento de tu caja debe estar plasmado en un calendario, con días y meses exactos en los que detallas cuándo debes pagar a tus proveedores y las fechas de cobro de tus ventas. Esto te servirá para tener en claro cuando vas a necesitar dinero; y con antelación podrás evaluar diversas posibilidades antes de recurrir a un auxilio bancario; podrías pedir a tus proveedores descuentos por pagos por adelantado, o pedirles que te esperen porque tus clientes se atrasaron en pagarte.Siempre debes mantenerte en contacto con tus clientes y proveedores, ser autentico y empático; debes aprender a negociar de modo conveniente para ambas partes, y por sobre todas las cosas, dale a tu palabra el valor y el respeto que te mereces; no prometas cosas que no vas a poder cumplir.Para ser buenos emprendedores, primero debemos ser buenas personas; y para ser éxitos debemos sentirnos así.Natalia YemmaC.P.- M.P. N° 894Coach en FinanzasLic. en Psicología- M.P.N° 425