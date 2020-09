Cáceres: “El Municipio mantiene y mejora servicios y suma obras pese a la pandemia”

El concejal justicialista Fabián Cáceres aseguró que la Municipalidad de la ciudad de Formosa “no solamente mantiene los servicios básicos y esenciales, sino que sumó otros que posibilitan el ejercicio de derechos y, al mismo tiempo, suma obras importantes para mejorar la calidad de vida de vecinas y vecinos con fondos propios o del Tesoro provincial, plasmando la unidad de concepción y de acción entre el gobernador Gildo Insfrán y el intendente Jorge Jofré”.Destacó que “nadie puede negar la realidad, porque ésta es concreta y palpable” que se visualiza en “la profunda transformación que tiene la ciudad, consolidando un Proyecto Municipal, basado en el Modelo Formoseño, que contempla la contención de futuras generaciones desde una planificación conjunta con el pueblo”.“Debemos dejar en claro que pese a la situación de pandemia que afecta a la economía mundial y, por lo tanto, no deja fuera a nuestro país ni a las circunstancias locales, el Municipio no decayó en su capacidad de acción y de respuestas a las demandas vecinales que validaron ampliamente con el voto popular una forma de entender la política en base a valores”, enfatizó.Seguidamente, Cáceres enumeró, a manera de ejemplo, algunas de las prestaciones que se brindan desde la estructura comunal, que fue modificada por el intendente Jorge Jofré, generando condiciones para ejercer derechos y mejorar la situación de vida de las personas de carne y hueso.“Podemos citar –dijo- el servicio puerta a puerta para discapacitados; el continuo trabajo de bacheo; instalación de más y mejores luminarias, y las obras de pavimentación, con fondos del Tesoro Provincial o a través del plan de Financiamiento Compartido, para tener una ciudad con mayor estructura vial y seguridad en el tránsito, a lo que también se suman el enripiado y el constante mantenimiento de las calles de tierra”.También mencionó el continuo trabajo en materia de medio ambiente, con el plan BIO, que convierte microbasurales en espacios verdes, y el hermoseo de la ciudad con la plantación de especies de distintos tipos que se cultivan en el Vivero Municipal.Otra de las cuestiones que puso de relieve es el plan de descentralización del Municipio para tener presencia continua en todos los barrios de la ciudad, con la creación de los centros cívicos, uno de los cuales será instalado en el predio de la Sociedad Rural de Formosa, donde también se trasladará el Mercado Frutihortícola mayorista, para brindar mejores condiciones laborales y seguridad a vendedores y compradores mayoristas y minoristas.Además de la atención a las personas con discapacidad, que se sustenta en las condiciones necesarias para que sus derechos sean ejercidos y no solamente enunciados, Cáceres apuntó que en materia social se trabaja intensamente.En ese contexto, incluyó a los abordajes de cuestiones de género, la capacitación a vecinos en huertas domiciliarias y comunitarias para la soberanía alimentaria, los bolsones saludables que atienden tanto la posibilidad de comercialización de productores locales y emprendedores como de alimentos para una vida sana brindada a los vecinos.En dicho marco, también incluyó al programa de atención y contención de animales desde una perspectiva del cuidado de la salud comunitaria.“La Municipalidad tiene en el intendente Jofré a un político con mayúsculas, que abre las puertas para el diálogo con todos y en base a ello se van incorporando y mejorando aspectos al Proyecto Municipal que aboga por una ciudad moderna, inclusiva, sustentable y con perfil turístico”, apuntó.“De tal manera, no se entiende que algunos sectores con intereses particulares pretendan paralizar una gestión que es para el pueblo y los que obran de esa manera están actuando claramente en contra de los intereses de los vecinos y las vecinas de la ciudad” denunció.En la situación que se vive, continuó Cáceres, el Municipio “contempla las posibilidades de cada sector para que se cumpla con el compromiso del aporte en tasas y tributos que se destinan en obras y servicios como los enumerados”.Por último, el edil justicialista enfatizó la necesidad de “entender que desde la unidad y la solidaridad, como lo señala el gobernador Gildo Insfrán, se logran transformaciones que benefician al pueblo en su conjunto”.