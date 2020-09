Se conocieron las ofertas para la concreción de las extensión de redes cloacales en la ciudad

Detalles

Se concretó este viernes la apertura de sobres con las ofertas para la realización de las obras de extensión de la rede de desagües cloacales en cuatro barrios de la ciudad capital.La misma tuvo lugar en la sede de la empresa Aguas de Formosa y, en primer término se presentaron las ofertas para las obras de los barrios Villa del Rosario, Villa Mabel (San Juan Bautista), interesándose en la misma ocho empresas, mientras que siete empresas presentaron ofertas para participar de la licitación para los barrios Liborsi y Balbín.Durante una conferencia de prensa, luego del acto, el gerente general de Aguas de Formosa, Alfredo Gusberti, precisó que ahora “viene una etapa de análisis, después daremos el resultado final, cuando terminemos el análisis de las propuestas, esperamos que a partir de ahora podamos completar todo los más rápidamente posible para iniciar las obras cuanto antes”.“El presupuesto oficial era de $207 millones y $184 millones en números redondos para cada obra, ha habido una serie de ofertas en torno a esos valores, dependiendo de cada oferente, pero no nos podemos expedir con respecto a eso, porque el importe ofertado no es lo único a tener en cuenta, sino también un conjunto de información adicional como capacidad de obra, antecedentes, etc.” explicó.Sobre las obras, dijo que juntando ambas, beneficiarán a unas 2.400 familias, un total de 12 a 14 mil personas en forma directa. “Se tratará de una mejora general para toda la zona, porque cuando hay redes cloacales, no solo se presta un servicio esencial al vecino, sino también que se posibilita el desarrollo económico de la zona, ya que comienzan a existir la posibilidad de otros emprendimientos que se hacen más viables cuando hay red cloacal. Además, durante la ejecución se crearan muchos puestos de trabajo directos e indirectos para los formoseños” enfatizó.En este sentido, Alfredo Gusberti aclaró que si bien las obras tienen plazos máximos de 12 y 24 meses, las empresas que resulten ganadoras de la licitación, podrán hacerlo en menor tiempo.En lo que respecta al sistema de redes cloacales para los barrios Virgen del Rosario y San Juan Bautista (ex Villa Mabel), adelantó que la misma se desarrollará en la zona suroeste del área metropolitana de la ciudad de Formosa y abarcará un área de 1.560.000 m2. Las redes a ejecutarse en este sector tendrán una extensión de 25.296 metros, beneficiando a 9.200 habitantes, aproximadamente.Además de las redes colectoras, en este sector se plantea la construcción de una nueva estación elevadora de líquidos cloacales, ubicada al costado sur de la planta de REFSA Gas y también se contempla la repotenciación de una estación elevadora existente, ubicada en el barrio Virgen del Rosario.En tanto que la segunda obra licitada de sistemas cloacales abarcará a los barrios Liborsi y Balbín y se desarrollará en la zona Oeste del área metropolitana de la ciudad de Formosa, abarcando un área de 987.000 m2. Las redes a ejecutarse en este sector tienen una extensión de 17.486 metros, beneficiando a 4.600 habitantes, aproximadamente.En esta obra se contempla la ejecución de una estación de bombeo, la que descargará mediante su correspondiente impulsión en el colector Gutnisky. La estación de bombeo está diseñada para recibir los caudales de las estaciones a emplazarse a futuro en los barrios 12 de Octubre, Divino Niño, L.R. 111 y El Quebrachito.El gobernador Gildo Insfrán había anunciado los primeros días del mes de agosto estas obras, un eslabón más de la extensa cadena de realizaciones del Plan Estratégico Provincial en infraestructura, que contempla un crecimiento importante en el acceso de servicios básicos de agua potable y desagües cloacales, en amplios sectores del territorio provincial.Para materializar la ejecución de esta obra, en ese entonces las autoridades de la empresa provincial Aguas de Formosa, representadas por su presidente, Dr. Juan Carlos Benítez, firmaron con el administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento -ENOHSA-, Dr. Enrique Cresto, el convenio que provee el financiamiento y habilita a realizar el llamado a licitación respectivo. Esta firma de convenio se enmarca en el extenso listado de inversiones nacionales acordadas por el gobernador Gildo Insfrán con el presidente Alberto Fernández.