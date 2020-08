Un camionero dio positivo a COVID y regresó a Chaco

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 10, informó que en las últimas 24 horas se realizaron 86 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando uno de ellos resultado positivo a coronavirus.Se trata de un hombre de 23 años, asintomático, transportista de carga de la Provincia de Chaco, que ingresó el jueves al territorio provincial y fue detectado por el control social fuera de su camión dentro de la ciudad de Formosa.Ante la denuncia efectuada por esta situación, el chofer y su acompañante fueron llevados a la UPAC a fin de ser hisopados. Informado el resultado positivo a coronavirus, se realizó con ellos la pesquisa para búsqueda de contactos estrechos, los cuales fueron identificados y aislados para su hisopado y control sanitario correspondiente.Finalizada la pesquisa a partir de las afirmaciones del chofer y su acompañante, fueron ambos notificados de las medidas sanitarias vigentes en Formosa de internación aún para los casos positivos asintomáticos y cuarentena obligatoria en centros de alojamiento para contactos estrechos, ante lo cual ambos tomaron la decisión voluntaria de regresar a su provincia.Fueron acompañados por la policía local hasta el límite provincial, siendo informadas de ello las autoridades sanitarias de la Provincia del Chaco. Sin perjuicio de lo expuesto, continúan su trámite las acciones judiciales iniciadas por la violación del protocolo sanitario vigente para el transporte de cargas.En ese sentido, se destacó “la valiosa participación comunitaria que demuestra el pueblo formoseño en el control social del cumplimiento de las medidas para la lucha contra la pandemia”.En el caso informado, fue un vecino de la ciudad de Formosa el que alertó que un chofer y su acompañante de un camión con la señalética roja en el parabrisas estaba fuera del mismo, violando el protocolo vigente para dicha actividad. La denuncia efectuada por este vecino permitió detectar un caso positivo a coronavirus que se encontraba en la vía pública de la ciudad capital.Esta situación pone en evidencia el riesgo latente permanente al cual “estamos inevitablemente expuestos todos los días, y ratifica la importancia de cumplir con los protocolos y medidas sanitarias vigentes”.Además, no se reportaron casos sospechosos en base a los criterios del protocolo COVID-19.En ese contexto, los datos acumulados de la provincia al día de la fecha son los siguientes: 87 diagnosticados; 80 recuperados; 1 paciente internada asintomática; 5 casos en tránsito con egreso de la provincia; 6.707 test realizados, con el 1,3% de positividad.Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes: 765 ingreso de camiones de carga; 16.988 personas y 7.792 vehículos controlados; 205 actas labradas a vehículos por restricción de circulación y patente; y 525 a personas por restricción de circulación y no uso de barbijo; 2 violaciones de transportistas al corredor sanitario; 3 fiestas privadas intervenidas.En relación al dengue, el organismo comunicó que el sábado 15 de agosto, se realizará la fumigación espacial en los barrios 742 viviendas, 500 viviendas y 25 de mayo de Clorinda, y barrios República Argentina, Villa La Pilar y San Miguel de la ciudad capital.Por último, el Consejo conmemoró el día de la Mujer Policía, y expresó “nuestro homenaje y reconocimiento a las mujeres formoseñas que realizan su vocación en las filas de nuestra fuerza de seguridad provincial”.“Ellas, con su rostro amable y su impronta femenina son pilares de la seguridad ciudadana y asumen con especial responsabilidad y compromiso el cuidado de la vida y la salud de toda la comunidad formoseña. Siguiendo el ejemplo de ellas y con ellas, no bajemos los brazos”, concluyó.