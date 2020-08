Se reúne la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria

Respetando el protocolo dispuesto por el COVID-19, algunos participantes estarán en el lugar del encuentro y otros lo harán por videoconferenciaEste miércoles 12, a partir de las 10 horas, en la sede de la Subsecretaría de la Producción Sustentable, se reunirá la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria para evaluar los informes de los equipos técnicos y recibir los aportes de las organizaciones de productores sobre la situación de déficit hídrico que afecta al país.Así lo confirmó en declaraciones a AGENFOR el ingeniero Alejandro García, subsecretario de la Producción Sustentable de Formosa, quien explicó: “Todo el país y la región está viviendo una situación compleja por un marcado déficit hídrico”.En ese sentido, recordó que en total contraste “el año pasado estábamos en una emergencia agrícola, ganadera, forestal y apícola declarada por un decreto del gobernador Gildo Insfrán debido a un exceso hídrico que se había dado en gran parte de la provincia”.Hizo notar que “desde julio de 2019 hasta la fecha ya no hemos tenido precipitaciones importantes, más allá de lluvias esporádicas en algunas localidades y sectores, lo cual nos marca que un importante déficit hídrico afecta al sector productivo en general”.Ante este cuadro de situación, “hace varios meses que se viene realizando un relevamiento con los equipos técnicos del Ministerio de la Producción, a lo cual se suman informes de la gente del INTA sobre proyecciones productivas y climáticas respecto de cómo ha afectado la prolongada sequía a estos sectores”.EncuentroEs así que este miércoles 12, desde las 10 horas, se reunirá la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria, en la sede de la Subsecretaría de la Producción Sustentable.Respetando el protocolo dispuesto por el COVID-19, “la metodología que se va a utilizar será presencial para algunas personas, no más de diez, con distanciamiento social y la utilización de los elementos de protección personal e higiene”, detalló García, en tanto que a través de videoconferencia participarán los productores agrícolas y ganaderos de la provincia.En ese marco se presentarán los informes de los equipos técnicos nacionales y provinciales en relación a la agricultura, la ganadería y la apicultura, además de un paper del INTA, y se recibirán también los aportes de los representantes de las organizaciones de productores.Con todo ello, se evaluarán las situaciones puntuales de cada zona productiva, efectuar las propuestas y avanzar con los trámites necesarios en esta situación que se está viviendo en la provincia, indicó el funcionario.Panorama“Tenemos datos que indican que los cultivos más afectados son los que sembraron en segunda (mes de marzo)”, dijo, advirtiendo que en el caso de la ganadería los inconvenientes se dan porque “las reservas de agua, las represas y los esteros, están sin carga, situación que se ha manifestado en los nueve Departamentos de la provincia”.Apuntó que “lluvias importantes no tenemos desde mediados de mayo-junio del año pasado”, marcando que a ello “se suman las quemas y las heladas que se presentaron en la provincia (cinco en el año), lo cual afectó mucho”.Acentuó que “lo más importante es seguir los criterios fijados a nivel provincial y nacional en función de los informes de las presentaciones y las propuestas que hagan los referentes de los productores”, concluyó.