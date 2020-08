Saporiti explico que la Pandemia hizo que se reformularan como sector de seguros

Ernesto Saporiti, integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Productores Asesores de Seguros de Formosa, indico que la pandemia les ha hecho reformular la manera de trabajar como sector.“Nos hemos visto a prueba en varias situaciones. Se han complicado también muchas cosas pero de a poco fuimos avanzando en esos temas. Para dar un ejemplo, no tenemos transporte de paquetería entonces las compañías al momento de indemnizar un siniestro no lo podían hacer enviando un cheque como lo hacían formalmente y la única forma de indemnizar un siniestro hoy en día es a través de un cheque. Y todo esto trae una complicación porque pasan los días a razón de la situación actual y la gente está nerviosa y nos trae entonces una complicación en la atención”, dijo.“También tenemos inconvenientes en la provisión de repuestos, porque ahí tenes un auto parado más del tiempo que debería estar porque los proveedores no alcanzan a enviar los repuestos o cuesta conseguir y entonces todo esto generó mayor lentitud”, comentó.“En otras cuestiones, tuvimos también que adoptar un poco la atención a los clientes con la parte virtual, hay mucha gente que se queda en su casa y no sale resolviendo la situación del seguro desde el domicilio, esto también genera situaciones en donde el cliente te plantea que el auto esta parado te pide algún tipo de descuento, y nosotros les explicamos que se tiene que analizar la situación”, explicó.“También por tenerlo parado bajan la cobertura hacen reducción de cobertura y entonces esto afecta el ingreso de la compañía pudiéndonos dar inconvenientes en el futuro.”, agregó.“Hay muchas actividades que todavía no están trabajando teniendo un párate desde marzo hasta la fecha. Me refiero principalmente a las actividades como la gastronomía, los boliches, salones para fiestas, actividades que incluyen aglomeración de personas. Y estas son coberturas que se han dado de baja, en el rubro automotor”, dijo.“También tenemos coberturas que se han dado de baja y anulaciones. Para citar algunos ejemplos la persona que tenia un tercero compuesto bajo a una básica, pero el que tenía una básica y tiene que ajustar su economía opta por quedarse directamente sin cobertura.Esto es una problemática para la provincia y todo el país y para todos los que integramos la red de seguro, porque el tema del seguro funciona casi como obra social, porque muchos somos los que aportamos para cubrir nuestros patrimonios, para cubrir los siniestros que le ocurren a algunas personas con esa plata que se junta, entonces al reducirse este ingreso se complica la situación y creo que estamos en un contexto complicado el arco asegurador del país”, explico .“Hay que tener cuidado, si te hacen una oferta como todo riesgo, un tercero de riesgo y te saco algunos beneficios, por ejemplo, no te cubro granizo o te cubro granizo pero con una franquicia, es decir haciendo una comparación en seguro de costos uno puede decir “me sale mas barato” pero realmente te sale mas barato o estas recibiendo menos cobertura?, esos son cuestionamientos qu no hay que dejar pasar, advirtió.Seguros de vida“Esta pandemia nos enseñó un montón de cosas, y nosotros estamos aprendiendo también. Hoy por hoy con todo esto, nos dimos cuenta que el valor de la vida va por encima de todo, de nuestros autos, de nuestra casa. Es que también en ese orden de cosas se entiende que los seguros de vida constituyen un acto de amor. Para no dejar desamparada a la familia, no solo cubre la parte de “moverte”, sino que hoy en día tiene muchos adicionales y hasta inclusive tiene una capitalización y un ahorro. O sea, una persona puede contratar un seguro de vida y tener amparado enfermedades, terminales, enfermedades graves, también trasplantes, puede tener adelantes financieros de su póliza de vida si necesita, y amen de todo, esto va haciendo un ahorro muy importante. Un seguro de vida, hoy por hoy, es una inversión y una cobertura que va teniendo la otra persona. También se descuentan al impuesto a las ganancias. Y esto, es una herramienta muy importante que tienen que tener en cuenta porque esta asegurando su vida, está ahorrando y también esta invirtiendo esa plata que va a ganancia poniéndole una póliza de seguro de vida”, subrayó.“Ahora hay mucha más demanda mucha más consulta en este ítem de los seguros así que si, la gente está tratando de resguardar tanto la vida como la salud”, agregó.OrganizaciónSaporiti, al remarcar qué significa el seguro en Formosa, indicó que “somos 250 productores asesores de seguros ubicados a lo largo de toda la provincia y esto genera 250 familia que directamente viven de esta parte de la economía y también estos productores asesores tienen empleados por lo tanto otras 150 familias directas que dependen de la actividad”Asimismo señalo que “un dato importante que salió publicado hace poco, es que en Formosa nuestra actividad significa un movimiento de cuatro mil quinientos millones de pesos anuales con lo cual esto genera cerca de 200 millones anuales en DGR impuestos municipales en IVA; o sea que la actividad aseguradora tiene una participación muy importante en la economía de los formoseños”.