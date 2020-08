Romero Bruno fundamentó la importancia de sostener las medidas de bioseguridad en la provincia

Además, reconoció el trabajo en conjunto de los organismos estatales, las fuerzas de seguridad, el personal de salud y el compromiso social.Durante una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el médico epidemiólogo Mario Romero Bruno explicó la importancia de mantener las medidas de bioseguridad establecidas en la provincia y sus respectivas flexibilizaciones, para sostener el estatus sanitario que se logró hasta el momento.“Estamos en una situación riesgosa todavía para el país, las decisiones que pedimos priman en el centro del ser humano, la vida y la salud y, por otro lado, el bien común”, sostuvo.Y aclaró: “Entonces, si bien muchas veces está este dilema de la salud y la libertad, pareciera que queremos hacer todo lo que pudiéramos hacer y las condiciones del mundo cambiaron, las del país cambian, la de la región están cambiando todos los días y el riesgo constante está cada vez en aumento”.En ese sentido, el profesional puso de ejemplo el caso de Jujuy que habilitó diferentes actividades y “hoy el sistema de salud está colapsado” y hay una considerable cantidad de muertes.“A veces estas decisiones prematuras ante la situación que vive el país, donde todavía no existe una cura o vacuna para prevenirla pone en riesgo realmente la vida y la salud de cada uno. Por eso, siempre decimos y repetimos: si una persona enferma, se enferma toda la familia; si muere, es una tragedia para cualquiera; entonces, volver hacia atrás una situación, a veces puede costar la vida o salud de los ciudadanos”, argumentó.Además, el especialista aseguró que “acá cuidamos a los 640 mil habitantes de Formosa” y flexibilizar más la circulación “haría que nos arriesguemos en medio de una zona caliente”, como ocurre en Bolivia, Jujuy, Salta, Chaco o Paraguay.Y aseveró que tomar este tipo de decisiones “apresuradamente e imprudentemente” puede generar “estas situaciones donde después no se pueden controlar”.En ese marco, Romero Bruno sostuvo que “aunque a algunas personas les cueste, porque sabemos que le estamos pidiendo un esfuerzo; u otras que critican, para nosotros sigue siendo el horizonte al que queremos llegar, donde estemos todos sin lamentar la pérdida de vida de nadie”.También, el médico recordó que “hoy dimos de alta a una persona que estuvo más de cuarenta días” y que “quedan dos mujeres que, si Dios quiere y las condiciones están dadas”, el hospital volverá a quedar vacío.“Estas ansiedades son lógicas porque queremos volver a un estado donde volvíamos antes, pero la situación no nos permite un estado de normalidad entre comillas como muchos aspiran. Es importante la prudencia, la paciencia, progresivamente vamos a seguir andando, pero con cautela”, manifestó.Reconocimiento del trabajo en conjuntoPor otro lado, el epidemiólogo remarcó todas las acciones de gobierno integrales y reconoció la labor de la Policía provincial, “por la seguridad en el ingreso a la provincia, en el tránsito interno, en la movilización de las personas”.Del mismo modo, valoró al personal de la salud pública, “en este trabajo que están haciendo todos los agentes de salud y hospitales de la provincia” porque pusieron sobre su responsabilidad el diagnóstico y la atención de los pacientes con COVID.“Para eso existe un sistema de salud absolutamente fortalecido donde, en este caso, hay un hospital único en el país que está específicamente destinado a la atención de estos pacientes si fuese necesario, 160 camas disponibles de acuerdo a la gravedad, un Estadio Cincuentenario totalmente acondicionado con 240 camas para pacientes asintomáticos y leves; el sistema de salud en toda la provincia está fortalecido”, declaró.Por último, resaltó el compromiso de la comunidad porque “sabemos que la mayoría está de acuerdo con sostener esta situación con el control de los ingresos, donde pueden ingresar las personas que tiene el virus, con el alojamiento preventivo, con los hisopados, con el control de los transportistas”.“La comunidad está acompañando, inclusive con este control social que se está dando, informando si un camionero sale de su hoja de ruta, si lo ven en un lugar donde no tienen que estar informan a la policía y esto es una colaboración con la participación ciudadana”, señaló.No obstante, anticipó que “falta más” ya que es necesario mantener el distanciamiento social, el uso del barbijo, que “no llegamos al 90%, vemos que muchas personas no usan en la vía pública”, por lo cual “tenemos que seguir insistiendo porque el logro es entre todos”.“Esto tenemos que mantenerlo, no queremos que ningún formoseño se enferme o fallezca por COVID”, sentenció.