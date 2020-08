Pirané, a días de recibir aguas del Río Pilcomayo

El intendente Mario Diakovsky, informó que el reservorio de Palo Santo finalmente se colmó y las aguas avanzaron a través de los canales hacia la localidad de Pirané. “Es muchísima agua”, celebró.En ese sentido puso en relieve la política hídrica planificada por el Gobierno de Formosa, que da respuesta a las localidades en medio de una extensa sequía.“Nosotros tenemos que valorar el gran hombre, político y estadista que tenemos, que es nuestro gobernador, el Dr. Gildo Insfrán, yo sé que Dios lo va bendecir a él y su gran equipo de trabajo”, indicó Diakovsky.Puntualizó en que los reservorios de Pirané se encuentran “prácticamente vacíos” por lo que la llegada del agua es una buena noticia para todo el pueblo, “aunque parezca irreal ha colapsado el reservorio de Palo Santo, el agua ya viene para acá”.El intendente explicó que se realizaron tareas de limpieza en los canales que comprenden el sector oeste de la Ruta N° 23 ya que “hasta no tener todas las conexiones de los canales limpios no se podía largar el agua; ayer (por el martes) cerca de las 13 horas se dio apertura a su recorrido y en un día avanzó casi 5 kilómetros”, agregó.Si bien “no se sabe con precisión en cuántos días llegará el agua a Pirané”, el jefe comunal, estima que será “en unos pocos días” y colmará los reservorios que tiene la localidad de 900 metros de largo por 400 de ancho.“Se está haciendo un cuidadoso trabajo de vigilancia, con la colaboración de la Policía, para que el agua no se salga por los costados y sobre todo que siga su rumbo. Una vez que se llenen los reservorios los pobladores podrán extraer con bombas hacia sus campos y dar de tomar a sus animales”, comentó.Sobre el final, Diakovsky valoró la gestión de Insfrán, “el gobernador Gildo Insfrán siempre nos ha cuidado a los formoseños y a pesar de la pandemia tenemos obras que denotan un cambio importante, porque la gente estaba triste por la falta de trabajo, la falta de reactivación de los sectores ladrilleros, madereros, carboneros, y hoy lentamente se están reactivando, eso le da mucha esperanza a la gente”.Un trabajo planeado y planificadoPor su parte, la concejal y presidenta del Concejo Deliberante de Pirané, Yésica Palacios, aseguró que “todos los piranenses estamos expectantes a la llegada del agua” y que el resultado es obra del Modelo Formoseño, conducido por el gobernador de los formoseños.“Destacar la visión del gobernador, porque este trabajo fue planeado y planificado por mucho tiempo, en días tendremos la conclusión de lo que se planeó y llevó adelante”, refirió Palacios.“Esto beneficiará a todos los sectores, estamos comenzando a realizar perforaciones y trabajando mucho con las huertas comunitarias. Continuábamos distribuyendo agua, pero con menos frecuencia y si este fin de semana se nos llenan los reservorios tendríamos la posibilidad de hacer llegar a las colonias con más frecuencia, es realmente una felicidad para todos”, concluyó.