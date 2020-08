La comunidad Qom valoró la implementación del control visual del transporte de cargas

Su referente, Catalino Sosa, afirmó que las señaléticas en los parabrisas colaboran con una mayor concientización y mantienen a la población en alerta.El referente de la comunidad Qom, Catalino Sosa, consideró acertada la medida de implementar señaléticas en los parabrisas de los camiones del transporte de carga y señaló que “permite diferenciar qué tipos de vehículos circulan en nuestra provincia y poder detectar si hay algún camionero se desvía de su hoja de ruta, como pasó en nuestra comunidad tiempo atrás con un chofer con destino a Paraguay que ingresó al barrio y que gracias al rápido accionar de la policía del Namqom no se le permitió el descenso a esta persona”.En ese sentido, indicó que los vecinos “están atentos y gracias a las calcomanías pueden diferenciar rápidamente si existe alguna irregularidad o no, para así avisar inmediatamente al comando”.Sosa resaltó que el trabajo de concientización se realiza mancomunadamente y calificó a la ayuda de los pastores de la comunidad como de suma importancia en este aspecto. “Nosotros como dirigentes colaboramos también con la concientización, aquí hay unos 4 mil habitantes y el trabajo espiritual también es importante ya que existen 19 templos evangélicos, sus líderes religiosos nos ayudan a que no se aglomeren personas, las reuniones religiosas no se están realizando, notamos el compromiso de nuestra gente en esta lucha contra la pandemia”.“Es importante señalar que todo lo que hacemos es para respetar las medidas del Gobierno provincial que hace un gran trabajo en todo sentido; y acá en su mayoría se respetan las medidas de bioseguridad, utilizan el barbijo, respetando el distanciamiento social”, aseguró el dirigente qom.Por otra parte, Catalino Sosa manifestó que la Provincia continúa con la entrega de los módulos alimentarios y en tal sentido, valoró la asistencia permanente del Estado: “Otras provincias padecen el abandono de sus gobernantes. No es muestro caso”.En este marco, valoró que “constantemente en todo el territorio provincial continúan las entregas de las cajas alimentarias a través del Ministerio de la Comunidad y del Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA), que coordina los operativos. La asistencia alimentaria a nuestros pueblos indígenas no ha parado y es algo muy digno de destacar”.Advirtió que esta realidad “no se vive en otras provincias en las que los pueblos originarios lamentablemente padecen el abandono de sus gobernantes. No es nuestro caso, no es el caso de Formosa, porque nosotros hemos tenido un conductor que siempre ha pensado en las comunidades indígenas”.Sobre el final comentó que “avanza el plan de huertas para las comunidades aborígenes, que serán un complemento a las cajas alimentarias” y explicó que “es un plan de huerta realizado a través del ICA y el PAIPPA, para que los hermanos produzcan en sus casas sus propias verduras”.