La Agrupación 21 de Noviembre del Partido Justicialista de Pirané repudia los dichos de Cornejo

La Agrupación 21 de Noviembre del Partido Justicialista de Pirané, en una nota dirigida a este medio repudio los dichos del diputado radical y ex gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo, destacando al respecto que: “En realidad solo bastaría con tomar los dichos de quien viene, una persona que recibe críticas constantes hasta de sus propios correligionarios, pero en esta ocasión ha llegado demasiado lejos, porque en su afán de seguir el libreto de sus guionistas de Clarín se embarca en una clara afrenta a la democracia, y de una manera irrespetuosas desconoce la voluntad popular de los formoseños, que en cada elección ratifican la gestión de nuestro máximo conductor y artífice del Modelo Formoseño, el Dr. Gildo Insfrán.”“Entendemos, que es difícil entender para estos personajes, la realidad de Formosa en especial si sólo se basan en la información sesgada de sus propios correligionarios locales, quienes lo han intentado todo, hasta incluso buscar candidatos que nacieron del peronismo, para así quizás confundir al votante formoseño y tampoco lo lograron, porque quienes nunca estuvieron cerca de su pueblo jamás podrán entender que lo que representa contar con un pueblo esclarecido.”“El señor Cornejo con sus dichos sin duda nos ha faltado el respeto a todos los formoseños, son de los que piensan que cuando las cosas no les salen bien, nunca es culpa de ellos sino de la gente que no sabe votar, y así han transitado su vida política siempre a espalda del pueblo, por suerte en Formosa tenemos un conductor que ha sabido siempre interpretar la voluntad de su pueblo; y éste, así se lo ha hecho saber ratificando en cada elección el Modelo Formoseño con una contundencia que éstos personajes nefastos solo pueden envidiar.”“Por eso los militantes justicialista de Pirané, debemos estar hoy Todos Unidos y más atentos y organizados que nunca, para reafirmar y defender el modelo provincial y por sobre todo la persona de nuestro compañero gobernador y al proyecto que representa, que han sido ratificados una y otra vez por la voluntad popular, por constituir la mejor garantía para el presente y futuro de todos los formoseños.”