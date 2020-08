Intendentes de la provincia de Formosa repudiaron declaraciones del presidente de la UCR nacional

Los 37 Intendentes y Presidentes de las Comisiones de Fomento de la Provincia de Formosa repudiaron las declaraciones vertidas por el Presidente de la Unión Cívica Radical, por constituir una falta de respeto a todo el pueblo formoseño.“Los agravios de Alfredo Cornejo, ex gobernador de Mendoza, constituyen una afrenta a la democracia, ya que son irrespetuosas de la voluntad popular formoseña, que ratificó de manera contundente al Modelo Formoseño y a su Conductor, el Dr. Gildo Insfrán, con porcentajes de votos que dicho dirigente nunca obtuvo, y difícilmente vaya a lograr con su proceder intolerante y soberbio” señalaron los jefes comunales, a través de un comunicado.“Nosotros, como representantes de nuestras localidades, no vamos a permitir que se menosprecie la vida institucional y democrática que construimos con madurez y profunda conciencia popular a lo largo del tiempo. Mal puede menospreciar la dignidad de nuestro pueblo quien no conoce la historia y el presente de los formoseños, y menos aún quien no comparte dicho valor fundado en el respeto y la tolerancia por los demás” indicaron.“El señor Cornejo y sus correligionarios radicales, antes de opinar sobre provincias que no conoce, deberían más bien explicar el desastre que hicieron con la Argentina en los 4 años que gobernó su espacio político, con nefastas consecuencias sociales y económicas que hemos vivido en carne propia en cada una de nuestras localidades” consideraron.Advirtieron los intendentes que “Nosotros seguiremos transitando nuestro propio camino, siendo artífices de nuestro propio destino y sintiéndonos orgullosos del Modelo Formoseño que conduce el Dr. Gildo Insfrán, que ha transformado cada rincón de nuestra provincia para siempre” y a renglón seguido lamentaron que “los mendocinos no puedan sentir lo mismo por su ex Gobernador, y tantos radicales tampoco lo hagan por su actual presidente”.