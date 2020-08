Desde la UPAC se trabaja con rigurosidad al ser el primer eslabón de investigación de posibles casos

Hasta ahora, llevan realizados más de 6 mil hisopados. Destacaron la provisión de elementos de bioseguridad por parte del Gobierno provincial para los agentes de la salud pública.Durante una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el médico responsable de la Unidad de Pronta Atención de Contingencia (UPAC), explicó cómo es el funcionamiento del mismo y los pasos que se llevan a cabo ante un posible caso de coronavirus en la provincia.En primer lugar, el especialista manifestó que existe un grupo de personas que trabaja con “la mayor rigurosidad científica y técnica para convertirse en el primer eslabón de investigación para detectar algunos posibles casos de infectados por el COVID”.En ese marco, sostuvo que la UPAC es el lugar donde acuden las personas, algunas de otras provincias y otros derivados de algún centro de salud o espontáneamente, porque tienen algunos síntomas que coinciden con los de dicho virus.“Cuando ingresan, se les hace una sanitización, pasan a la sala de espera donde se higienizan las manos, deben ingresar con su barbijo correspondiente; en ese mismo lugar, las empleadas administrativas hacen la admisión a un sistema, se cargan los datos filiatorios que permiten el seguimiento de esa persona”, describió el responsable de la unidad.Y agregó: “Una vez realizado esto, se comunica al enfermero que está en la puerta, lo hace pasar a un consultorio donde lo espera otro enfermero con el médico, allí se le toma la temperatura de forma digital y también con el termómetro axilar y en ambas axilas. De acuerdo al resultado, esa persona pasa a otro consultorio donde está la sala de hisopados”.Dicho examen es realizado por dos técnicos, uno se encarga de manipular el tubo donde están los reactivos, rotulado con el mismo código de la ficha epidemiológica del potencial paciente; el otro, toma la muestra nasal y luego de las fauces.“El procedimiento del hisopado es simple, indoloro, no produce ningún tipo de complicaciones, dura menos de medio minuto, puede generar alguna pequeña molestia como estornudo o deseos de toser, algún lagrimeo, pero hasta ahora no se observó ningún tipo de complicaciones a lo largo de todo este tiempo”, precisó el profesional.Y aseveró: “Llevamos realizados desde el inicio de la pandemia hasta ahora más de 6 mil hisopados” y en este sentido, el Dr. Bareiro indicó: “Tenemos la experiencia de haber diagnosticado un porcentaje muy importante de los casos positivos que tuvimos en la provincia” y aseguró que eso “nos tranquiliza” porque da cuenta que se está realizando de manera correcta el trabajo.“Algunos decían que estábamos escondiendo los datos y si lo hubiésemos hecho seguramente que ya habrían aparecido más muertos, enfermos o internados graves, cosa que hasta ahora no sucedió”, evidenció.Y aclaró: “Esto también tiene que ver con el trabajo que se lleva adelante porque el personal que lo hace lo realiza con absoluta confianza y seguridad, debido al equipamiento que el Gobierno de la provincia de Formosa nos provee, es decir, no hace falta absolutamente nada, barbijos, máscara, guantes, mamelucos, delantales. Es decir, hidrorepelentes, botas, la cantidad que necesitemos y se hace el cambio con cada paciente”Ante lo expuesto, el médico remarcó que “es oportuno explicarle a la gente que, hasta ahora como no tenemos vacuna, es fundamental el cumplimiento de la distancia social, el uso del barbijo, el lavado frecuente de manos”.“El compromiso que existe en todo el personal es coherente con el concepto que existe en la filosofía de este gobierno que sintetiza los principios, filosofías y doctrinas de la salud con los principios políticos y orientación de este gobierno”, expresó.Y continuó: “La salud es profundamente humanística, la política de este gobierno provincial lo es también, el eje de la salud es el hombre, su familia y su comunidad; y los principios de este gobierno también lo son. E la síntesis de una filosofía ancestral de la salud con los principios de la orientación política peronista del gobierno de Formosa, por eso es que esto que nos sucede en nuestra provincia no es casualidad”.Por último, el referente de la UPAP recordó que todos los casos detectados en el territorio fueron importados y que hasta ahora “no tenemos circulación viral”.“No tenemos por qué esconder nada y creo que sería el peor error disfrazar los números o estadísticas porque los efectores de la salud seríamos los primeros perjudicados si esto sucediera”, señaló.Por último, exhortó: “Esperemos que gracias a la responsabilidad de toda la comunidad formoseña sigamos así, que no bajemos los brazos, sigamos manteniendo esta conducta que seguramente vamos a salir triunfantes”.