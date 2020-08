Coronavirus: Nicole Neumann confirmó que dio positivo en el test

Nicole Neumann confirmó este lunes que dio positivo en el test de coronavirus. "No me lo esperaba. Cuando me enteré me dio pánico y me quedé encerrada un rato hasta que hablé con dos médicos y la pediatra de las chicas", explicó la modelo, que es madre de tres niñas.Desde su casa, y en diálogo con Nosotros a la mañana, contó que no presenta síntomas por el momento y que se hisopó al cuarto día de haber estado en contacto estrecho con la empleada que trabaja en su casa, que resultó estar contagiada. "Una mañana amaneció diciéndome que no tenía olfato. Me alarmé y le pedí que se quede encerrada en su cuarto hasta hacerse testeo. Le dio positivo, y por supuesto que los convivientes tenemos que hacer cuarentena preventiva. Yo me hisopé pero mis hijas no, porque los chicos asintomáticos no se hisopan. Y me dio positivo", explicó.