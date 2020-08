Concejales de Perín no se presentaron a trabajar en lo que va del año

El presidente del HCD de la localidad sureña, denunció que tras varios llamados para sesiones ordinarias, los ediles no se presentan a cumplir con sus funciones.En la localidad de Subteniente Perín se registra una particularidad institucional, dos concejales (uno asumió en diciembre del año pasado) no se presentaron jamás a trabajar en lo que va del 2020. La situación fue descripta por el presidente del cuerpo legislativo, Luis “Lucho” Romero, quien sostuvo que es de suma urgencia que se traten temas inherentes a la grave situación hídrica que azota a la zona y temas relacionados con la emergencia económica.“Luego de varios intentos fallidos, tras llamados permanentes a sesiones ordinarias en el Honorable Concejo Deliberante, me veo en la triste situación de nuevamente informar a mi comunidad que los elegidos democráticamente para representarlos en una banca legislativa, no se presentan a trabajar”, sentenció Luis Romero. “Considero que la gente nos confió su voto para que trabajemos, no para que nunca se presenten a trabajar. Estamos hablando de concejales que no trabajan, que no cumplen con la función que le fue encomendada por los vecinos”.“Hasta la sesión anterior éramos 2 sentados en nuestra banca sin lograr quorum necesario para tratar temas de suma importancia”, explicó Romero. Se refería a que en los llamados anteriores se fijaban como temarios del día tratar sobre la ratificación de la emergencia hídrica, dispuesta por el ejecutivo comunal (decreto 117/2020) y las medidas adoptadas en el marco de la misma, además de la adhesión a la Ley de Emergencia Económica Provincial N°1.686.“Lucho” Romero reflexionó que “en una provincia donde nuestro conductor Gildo Insfrán llama permanentemente a la unidad y al trabajo mancomunado en torno a las adversidades, no entiendo como quienes dicen ser justicialistas y responder a nuestro líder político provincial, pero a la hora de ponerse la camiseta y trabajar por la gente, priorizan las mezquindades y los intereses de un sector político, en lugar de trabajar para la gente”. Agregó que “por ello, insto a los compañeros concejales Gustavo Maldonado y Aníbal César Mareco que revean sus posturas y concurran a trabajar, a cumplir el mandato popular que le entregó el pueblo en las urnas, pero fundamentalmente que un una gesto humanista y peronista, entiendan que hoy necesitamos legislar; en otras palabras”. Además sostuvo que agotará todas las instancias que la legislación le otorga como cabeza de cuerpo, para continuar con los llamados y lograr que el HCD sesione.Finalizó destacando el trabajo que se realiza en la provincia y en la zona, “en contraposición a quienes no entienden que hay que dignificar los haberes que todos los meses percibimos cumpliendo con nuestra labor, están los gobiernos, tanto nacional, provincial y municipal, dando respuestas concretas en este tiempo de emergencia. En referencia a nuestra zona, agradezco al gobernador Insfrán y al jefe comunal de Perín Diego Romero, por el gran trabajo y compromiso con el pueblo formoseño y perineño para afrontar la pandemia y la gran sequía que azota a nuestra zona. Por ello, reafirmo mi compromiso con ambos, al sentirme orgulloso de la gran gestión que llevan adelante pregonando el Modelo Formoseño”.