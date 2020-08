Con diversas actividades, Formosa inicia el Mes de Lactancia Materna

Con el lema “Apoyar la lactancia materna para un planeta más sano”, este sábado 1º de agosto se inició la Semana de la Lactancia Materna, que en Formosa se conmemorará durante todo el mes.La licenciada en Nutrición Liliana Orquín, jefa del Centro de Extracción de Leche Materna del Hospital de la Madre y el Niño, expuso que “venimos trabajando intensamente, pero en este mes de agosto apuntamos a la concientización para que toda la comunidad conozca los beneficios de la lactancia materna”.Para ello, a pesar de esta situación de pandemia, “tenemos programadas muchas actividades que las adaptamos a este contexto”, indicó en declaraciones a AGENFOR.Consultada sobre el funcionamiento del Centro de Lactancia Materna, pormenorizó que “tenemos la bendición de contar con este espacio para que todas las mamás que no pueden amamantar directamente a sus bebés puedan asistir a este lugar, que es el único en la provincia y que está abierto todos los días, de lunes a lunes, en horario continuo de 7.30 a 19.30 horas”.“A este centro la madre puede acudir para sacarse la leche y también tiene un espacio de contención, donde aprovechamos ese lugar para capacitación de la mamá y darle herramientas para cuando se tenga que ir de alta con su bebé y pueda continuar con esta lactancia en su hogar, que sea exclusiva hasta el sexto mes, como establece la Organización Mundial de la Salud (OSM), y hasta los dos años de ser posible”, abundó.Subrayó que “los beneficios de la leche materna son innumerables, ya que se beneficia el bebé, la mamá, la familia y la comunidad”, remarcando que hace más de un año en el HMYN se aplica una actividad llamada “calostro-terapia”. “Con esas primeras gotas de calostro, que contienen toda la inmunidad que la mamá le va a pasar al bebé, comenzamos con esa topicación a través de las mucosas para que pueda iniciar luego la alimentación”, detalló.“Eso ya lo tenemos por protocolo: nacen los bebés prematuros y lo que hace el Servicio de Nutrición es acudir a ver a la mamá donde está internada y le extraen gotitas de calostro y van a ese recién nacido”, precisó.Por su parte, la licenciada en Nutrición Shirley Pose aprovechó para desmitificar varias cuestiones respecto de la lactancia materna. “Dentro de lo que vemos en el Hospital y el Centro de Lactancia lo más común es escuchar a las mamás decir que no tienen leche o sobre el calostro dicen que es agüita. Y ahí es donde entra la educación y les explicamos que ese calostro es oro para el bebé. También damos técnicas para el amamantamiento, la preparación del pezón, el cuidado de la mama, la ubicación del bebé, etcétera, ya que hay mamás –y muchas son adolescentes- que no saben”.A su vez, la licenciada Orquín apuntó que ante la situación por la pandemia se toman todas las medidas y los recaudos dentro del Centro de Lactancia a los fines de evitar aglomeraciones. “Ahora separamos a las mamás, respetando los dos metros de distanciamiento, y van entrando por tandas, con todos los cuidados que se necesitan para poder evitar cualquier cuestión”, especificó.Indicó que “este año el lema de la semana de la lactancia apunta a un ambiente más saludable, ya que fomentar la lactancia materna evita el consumo de agua para el preparado de fórmulas infantiles, puesto que está estudiado que se gastan unos 4 mil litros de agua para una lata de leche y hace poquito se difundió un estudio que hacía referencia a la cantidad de dinero que una mamá durante el año gasta en comprar las fórmulas, lo cual es aproximadamente $600 mil”.“Todo eso se ahorra, al igual que desechar tetinas, y también lo más importante que es evitar enfermedades. De esta manera, la idea es propender a un ambiente más sano con menos contaminación y tener una generación más saludable”.Además, la licenciada Pose hizo hincapié en que “separando que la leche materna cubre nutricionalmente todo lo que el niño o la niña necesitan hasta los seis meses de manera exclusiva, también tenemos que resaltar el vínculo emocional que se forma entre el bebé y la mamá”.“La satisfacción que tenemos es que en el Hospital cada área o servicio trabaja muy empoderado de esto que es la lactancia porque tenemos casi el 100% de las mamás salen con la lactancia materna y esto es muy importante. Y en ese sentido seguimos trabajando en la continuidad”, puso de resalto Orquín.Sumó Pose que “es muy importante la lactancia materna porque previene enfermedades como alergias, la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, entre otras. Es fundamental el trabajo de la primera alimentación del bebé, sobre todo en lo que es alimentación complementaria, ya que nos ayuda que la mamá al consumir alimentos es como que le va dando el sabor (a la leche) y después esto hace más fácil la alimentación complementaria”.Finalmente, informaron que la próxima semana se estarán desarrollando diferentes actividades y una tiene que ver con la habilitación de un nuevo espacio amigo de la lactancia en la Residencia de Madres que está contigua al Hospital de la Madre y el Niño. Allí se albergan mujeres embarazadas, del interior en su gran mayoría, que llegan para tener a sus bebés en el nosocomio.“Que no nos gane la industria con las leches de fórmula porque es todo publicidad y de todo lo que dicen el 10% es real. Nunca se va a comparar con la leche materna, que es el mejor alimento para el bebé”, dijeron, recordando por último el derecho que tienen las mujeres de, al reincorporarse a sus trabajos, poder seguir amamantando a sus hijos.