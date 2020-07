Una mujer se negó a que le tomen la temperatura en REFSA, insultó a clientes y empleados, fue detenida

Una señora de 45 años no quiso someterse al protocolo sanitario Covid-19 en la oficina de REFSA del barrio Eva Perón, insultó a clientes, policías y al personal de la atención al público, la Policía intervino y la detuvo a los fines contravencionales.El llamativo hecho ocurrió el martes último en la oficina comercial de REFSA ubicado en la manzana 18 del barrio Eva Perón de esta ciudad, donde se presentó una mujer manifestando que quería pagar su boleta mensual.Allí el personal de la empresa provistos con elementos de bioseguridad, le indicaron a la mujer que tenían que tomarle la temperatura y colocarle alcohol en gel en las manos antes de ingresar, conforme las medidas sanitarias adoptadas en la empresa, a lo que respondió que no quería y que iba a pasar igual sin que ellos le puedan impedir el acceso, rechazando su accionar los demás clientes que estaban esperando ingresar respetando el distanciamiento correspondiente.La mujer se mostró visiblemente alterada, nerviosa, ante esa situación intervino el personal policial que se encontraba realizando servicio de policía adicional en el local, tratando de hacerle entender a la mujer que son medidas preventivas dispuestas en el marco de protocolos sanitarios para evitar la circulación del Coronavirus y son de carácter obligatorio, de lo contrario no podía ingresar; a lo que posteriormente la mujer accedió.Una vez en el interior de la oficina, la mujer continuó con improperios hacia clientes que destacaron el protocolo, luego insultó al efectivo policial que se encontraba para brindar seguridad y al personal de la empresa, alterando la tranquilidad de las demás personas que aguardaban ser atendidas.Se solicitó la presencia del personal de la Subcomisaría República Argentina, quienes acudieron, se interiorizaron de lo sucedido tras dialogar con empleados de atención al público y luego procedieron a la detención de la mujer de 45 años, siendo trasladada a la dependencia donde se inició causa Contravencional por faltas a la tranquilidad y el orden público, dándose intervención al Juez de Paz de Menor Cuantía N° 3 de esta ciudad.