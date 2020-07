Rector de la UNaF puso en valor el “excelente” vínculo con el Gobierno provincial

El rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Prof. Esp. Augusto Parmetler, destacó el “excelente” vínculo que la casa de estudios tiene con el Gobierno de la provincia, subrayando la concreción desde el Estado formoseño de obras edilicias y laboratorios y además el financiamiento para el dictado de diversas carreras de grado. “El Gobierno provincial siempre tiene en cuenta a la UNaF”, resaltó.En un primer término, el titular de la UNaF aludió al Programa Nacional de Inversión en Infraestructura Universitaria 2019-2023 que fuera presentado esta semana en el marco de un acto virtual por el Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández.El mismo contará con una inversión de más de 9600 millones de pesos y contempla la realización de 63 obras en 47 casas de altos estudios, beneficiando a más de un millón y medio de estudiantes universitarios, y generando, además, 3500 empleos directos y otros 10 mil indirectos.“Lo anunciado por el Presidente hay que destacarlo porque la necesidad de las Universidades argentinas de invertir en infraestructura es muy importante y además que hemos pasado cuatro años de la gestión de Mauricio Macri sin inversión. Inclusive, había muchas casas de estudios –no fue el caso de Formosa- que iniciaron obras y no pudieron terminarlas durante ese período por falta de inversión”, manifestó Parmetler.Enfatizó que “todos los rectores estamos muy felices realmente porque creemos que, a pesar de la pandemia y lo que estamos padeciendo, se está apuntando a la educación, lo cual es muy importante”.Respecto de la actualidad de la UNaF en infraestructura, acentuó que “el proyecto para la edificación de un sexto módulo está en proceso de elaboración y también otra iniciativa para la construcción de un salón auditorio que albergue al menos a 400 personas”.Sobre la disponibilidad de las aulas puso de relieve que “si bien hacen falta aulas cuando hay muchos inscriptos, la ventaja que tenemos es que cada Facultad tiene su módulo con una amplia cantidad de salones y además dos turnos a la mañana y tres a la tarde, con lo cual si está bien planificado en un día se pueden dar clases en 50 comisiones”, recalcando que en eso “estamos bastante conformes, es una cuestión de organización de cada unidad académica”.En cuanto al comedor universitario, que se materializa con fondos propios y genuinos de la gestión de la UNaF, significó que la obra ya presenta un 95% de avance, a lo cual se suma la implementación desde el pasado mes de mayo, con motivo de la pandemia, del Programa Alimentario Universitario (PAU), a través del cual se satisfacen con viandas las necesidades alimentarias de más de 600 estudiantes en situación vulnerable.“Lo mismo sucede con los laboratorios –sumó el rector-. El Gobierno de la provincia nos ha construido muchísimos laboratorios que se utilizan a full, realmente en una forma muy satisfactoria, ya que todos están haciendo sus producciones”, recordando que ante la pandemia del COVID-19 la UNaF puso en marcha la elaboración propia de alcohol en gel y otros productos sanitizantes. “Durante esta cuarentena las investigaciones no han parado”, señaló.ProvinciaA su vez, Parmetler marcó que “al gobernador Gildo Insfrán le estamos muy agradecidos por la construcción de esos laboratorios y todas las obras que concretara en la UNaF”, valorando que “tenemos un diálogo excelente con la provincia, que continúa financiando carreras de la UNaF”, tales como Agronegocios, Administración de Empresas Agropecuarias, Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y las que se dictan en la Facultad de la Producción y Ambiente en Laguna Blanca.“En el vínculo con la provincia estamos muy bien y particularmente con el gobernador Insfrán, ya que las cuestiones que hemos planteado por las dificultades que hemos tenido por ejemplo con la conexión a Internet de los alumnos del interior han sido contestadas y atendidas. El Gobierno provincial siempre tiene en cuenta a la UNaF, así que estamos muy contentos”, subrayó.Presupuesto universitarioEn otro orden, consultado respecto del presupuesto universitario y los continuos retrasos que padecieron las Universidades Nacionales en la gestión macrista, el rector hizo notar que ello se ha normalizado con la llegada a la Presidencia de Alberto Fernández y la gestión en las áreas educativas nacionales. “En este momento estamos muy bien. Si bien al principio, en enero, febrero y marzo, continuamos con algún retraso, la ventaja es que nos han cumplimentado toda la deuda que nos dejó el Gobierno de Macri, la cual fue bastante importante porque estamos hablando de cinco meses de envío de dinero”.“En este momento estamos a solo un mes de deuda, que no es nada, ya que en el período anterior nos debían cinco meses. Y cuando empezó el nuevo Gobierno Nacional las arcas estaban vacías y tuvieron que remontar eso para poder asistir a las Universidades en la gran deuda que dejaron más lo correspondiente a este año”, esclareció, confirmando que en el mes de agosto “presentaremos el proyecto del nuevo presupuesto 2020-2021”.Apuesta a la educaciónParmetler se mostró esperanzado al entender que con el Gobierno de Alberto Fernández “habrá una reactivación general de las obras”, apuntando que “a las Universidades les interesa muchísimo eso porque tenemos que seguir creciendo en aulas, campos de deportes y laboratorios, etcétera, para no detenernos en las coyunturas, sino pensar en el futuro y en la formación de nuevos profesionales”.“Nuestra Universidad está creciendo y va a ir desarrollándose sin ninguna duda porque este Gobierno va a apoyar todo lo que sea infraestructura. Esta semana se dio una demostración cabal de eso”, concluyó.