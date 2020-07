Pirané. La Policía detuvo a un hombre que agredió a su ex pareja

La rápida intervención policial permitió la aprehensión de un hombre que pese a tener una orden de exclusión de hogar y prohibición de acercamiento a su ex pareja, se presentó en estado de ebriedad y comenzó a molestar a la denunciante. El sujeto fue trasladado hasta la sede Policial donde se iniciaron las actuaciones procesales del caso.El hecho se registró alrededor de las 09:45 horas de éste miércoles en la manzana 2 del barrio Caacupei de la localidad de Pirané, donde el personal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional Dos acudió tras el llamado de una vecina quien se comunicó a través de la línea gratuita de emergencia del 911 y denunció que su ex paraje se presentó frente a su vivienda a fin de ocasionarle molestias, temiendo la mujer por su integridad física, logrando los uniformado la aprehensión del sospechoso quien intentó darse a la fuga al observar el móvil policial.El detenido que además cuenta con una orden de exclusión de hogar y prohibición de acercamiento a su ex pareja, fue trasladado hasta la dependencia policial donde se notificó de su situación legal.