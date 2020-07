Minoristas de productos no esenciales estarán cerrados al público durante el feriado del jueves

El director de Bromatología de la comuna capitalina, Dr. Jorge Tarantini, explicó que los comercios minoristas de la ciudad, que comercialicen productos no esenciales, deberán permanecer cerrados este jueves al ser día feriado por la celebración del Día de la Independencia Nacional, pero podrán retornar a la actividad el viernes 10."Esta medida fue dispuesta por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19, el cual establece que los comercios minoristas deben ajustarse a los protocolos de bioseguridad y también a los días y horarios de atención al público", precisó.En ese sentido, indicó que "dicho protocolo manifiesta que los días domingos y feriados los comercios minoristas no pueden atender al público, por lo que este jueves 9 de julio no tienen permitido abrir sus puertas. Sin embargo, se ha acordado que el viernes 10 podrán retomar la actividad comercial de manera normal, cumpliendo siempre con todas las medidas preventivas dispuestas".Con respecto a los rubros que comercialicen productos de primera necesidad, tanto supermercados, hipermercados, kioscos y comercios de cercanía, no son alcanzados por esta medida y, por lo tanto, podrán atender al público dentro del horario permitido, que es de 8 a 20 horas.