Manuel Celauro agradeció el respaldo y acompañamiento en estos momentos difíciles

Del Gobierno provincial, de los intendentes y de la comunidadEl intendente Manuel Celauro se refirió a la situación actual de Clorinda, que regresó a fase 1 luego de que dos personas dieron positivo a coronavirus. “Hay mucha solidaridad por parte de los vecinos, de los partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y ni hablar desde el Estado provincial”, afirmó el jefe comunal.A una semana del regreso a la fase 1 de la cuarentena dispuesta ante la pandemia de Covid-19, y del aislamiento y bloqueo total de los barrios “Porteño Norte” y “El Porteñito”, Manuel Celauro admitió que “fue un golpe fuerte para mí como intendente, como ciudadano, y también para todo el pueblo de Clorinda”.En este sentido, recordó cómo fue aquel momento: “Tuvimos una charla previa con el gobernador (Gildo) Insfrán, en la que me comentó la situación y cuáles eran las opciones, coincidimos en que lo primero que teníamos que hacer era bloquear estos barrios y que Clorinda vuelva a fase 1. Los ciudadanos actuaron con una madurez extraordinaria y han colaborado con las directivas de las autoridades policiales, sanitarias y municipales”.Asimismo, puso en relieve que desde un inicio el Gobernador consultó cuál era la principal necesidad de los conciudadanos y los asistió inmediatamente. “El Dr. Insfrán me preguntó cuál era la necesidad a cubrir y le dije que alimentos; ése mismo día estaba el camión con alimentos de primera necesidad para distribuir en el Porteño Norte y El Porteñito, al día de ayer teníamos repartidas casi 900 bolsas. Saber que si se necesita algo, contamos con ese respaldo, es muy importante”.Por otra parte, el jefe comunal manifestó sentirse “aliviado” ya que se han realizado más de 600 hisopados a los habitantes de los barrios aislados, todos con resultados negativos a coronavirus.En este marco, valoró la responsabilidad ciudadana del pueblo de Clorinda, ya que se acercaron voluntariamente a realizar los testeos que realizó un equipo médico en el barrio Chino. “Las personas se acercaron a realizarse el hisopado voluntariamente y es un antecedente importante para nuestra comunidad; nos habían pedido 60 muestras y para las 10 de la mañana ya eran más de 70 las personas que se acercaron voluntariamente”, destacó.El intendente manifestó estar “muy agradecido” por este comportamiento, que demuestra “la madurez y el compromiso de la gente de Clorinda”, y subrayó que “todo lo que podemos realizar desde el Gobierno, no sirve de nada si la gente no acompaña”.Celauro mencionó la actitud altruista de la localidad de Laguna Naineck, que mediante una organización entre productores y el municipio, donaron 200 bolsones que contenían frutas, verduras y hortalizas. “Agradezco este gran gesto del compañero Murdoch y de los productores, no nos vamos a olvidar de esto. Estamos muy agradecidos y valoramos que estén a nuestro lado en estos momentos”, afirmó Manuel Celauro.Para el intendente, es “una tranquilidad” saber que cuenta con el acompañamiento de sus pares, los ministros y sobre todo, del Gobernador.“Todos los intendentes se han solidarizado y ni hablar del Gobernador y de los ministros que todo el tiempo se pusieron a disposición. Me siento muy tranquilo, respaldado y acompañado”, señaló.Respecto a la situación de los comerciantes, Celauro explicó que “no dejan de vender” y que se garantiza el abastecimiento dentro de los límites del bloqueo.“El Porteño Norte y El Porteñito reúnen unos 7 mil habitantes, es un barrio muy grande por ser uno de los más antiguos y desde la Municipalidad proveemos lo necesario para que no haya desabastecimiento. Autorizamos la entrada de camiones de carne para abastecer a las carnicerías, como también se garantiza el servicio de recolección de basura y de agua potable, respetando todas las medidas de bioseguridad”, indicó Celauro.Por otra parte, el intendente comentó que trae “aires de felicidad” la reanudación de la obra de la planta de agua potable. “Es una obra planificada para los próximos 50 años porque alcanzará para unas 250 mil personas, resolverá el problema de calidad, presión, cantidad de agua y la posibilidad de extensión de las redes”, detalló.“Además se está terminando el Puente Caí, sólo restan ultimar detalles que tienen que ver con la iluminación y las barandas. Es un lugar emblemático para nosotros porque pasamos nuestra infancia ahí, desde que era sólo un puente colgante y esta obra también trajo aparejada la pavimentación de los 100 metros que restaban de la Av. Manuel Belgrano”, destacó por último el intendente Celauro.