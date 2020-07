La planta de oxígeno medicinal abastece a todo el sistema de salud

Invertir en conocimiento es lo mejor y ya nos está dando satisfaccionesEl secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia, ingeniero Julio Araoz, destacó que los trabajos de fraccionamiento y envasado en la Planta de Oxígeno Medicinal garantizan el abastecimiento de este vital elemento a todo el sistema de salud formoseño.“Esta planta había sido diseñada con anterioridad, la programamos en conjunto con el Poder Ejecutivo y la empresa AVEDIS en el año 2018 y se comenzó a construir en el 2019 porque veíamos el crecimiento que tiene nuestro sistema de salud, y el sistema hospitalario en particular, con la complejidad y envergadura que tiene es importante garantizar el abastecimiento de los gases medicinales y cuando tengamos el Gasoducto los gases para la industria”, señaló Araoz.En este sentido, destacó que “la visión política y estratégica del gobernador Gildo Insfrán permitió estar preparados ante la pandemia de coronavirus. Cuando se nos presentó la pandemia, el Gobernador tomó la decisión de acelerar y aumentar la capacidad. Con los tanques nuevos que se han incorporado se garantiza casi un mes de funcionamiento del sistema completo por si algo pasara en el camino”, explicó.Para el subsecretario, “ésa es la importancia de planear y de ejecutar a tiempo, ya que hoy somos una provincia que tiene un abastecimiento garantizado de oxígeno”; lo que va de la mano con la actualización tecnológica que se realizaron en los hospitales y centros de salud de la provincia.La planta tiene una capacidad de almacenamiento de 40.000M3 de O2 líquido, en dos tanques de 10.000 M3 y 30.000 M3 cada uno y los sistemas instalados tienen una capacidad promedio de compresión para 50 cilindros por hora, la cual con un turno simple de operación pueden generar 400 cilindros de oxigeno medicinal comprimido diarios. “Hay un sistema que va reponiendo permanentemente los tubos”, remarcó Araoz.“Había que acompañar con abastecimiento seguro, pero también con costos competitivos y por eso se tomó la decisión de llevar un emprendimiento en conjunto con esta empresa, invitándolos a radicarse en el área industrial del Polo Científico para que emplazaran este proyecto que se inicia con una planta de almacenamiento y fraccionamiento. La tecnología actual permite crecer en otro tipo de emprendimientos que los estamos evaluando”, subrayó el funcionario provincial.Por otra parte, como responsable del Polo Científico y Tecnológico de la provincia, el ingeniero resaltó que el mismo era un proyecto anhelado por los formoseños y al respecto, aseguró: “Lo pudimos poner en marcha con la suma de esfuerzos durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y lo terminamos nosotros, con fondos provinciales, porque durante el inicio de la gestión de Mauricio Macri ya no se avanzaron con los compromisos que había asumido Nación para con las provincias”.En este orden, argumentó que se tenía en claro cuál era el camino y los objetivos a seguir y que “el tiempo nos va señalando que es el camino correcto; hoy la humanidad clama por una vacuna y la vacuna se la va dar el sistema científico y tecnológico -en cualquier país- la respuesta a esta tragedia viene desde ése lugar, no de los bancos, no de los fondos buitres, pasa por el conocimiento”.Sobre el final, Araoz valoró, que “hemos recuperado la conducción del país desde una mirada nacional y popular, preocupados y ocupados en atender los intereses del pueblo. Veo con mucha esperanza que más proyectos se puedan consolidar”.