Insfrán: “Ninguna cuestión individual puede estar por encima del bien común”

El primer mandatario provincial Gildo Insfrán felicitó a todos los trabajadores y trabajadoras de la seguridad pública de Formosa, al personal del sistema de salud y al área de acción social que trabajan en conjunto para bregar por el cuidado de todos los formoseños y formoseñas, en la pandemia de Coronavirus.Lo hizo al encabezar el acto de entrega de móviles, celulares, elementos de bioseguridad y uniformes al personal policial, marco en el que enfatizó que “Ninguna cuestión individual puede estar por encima del bien común”.“Este acto, como ya dijeron es muy particular por las condiciones en que tenemos que realizarlo, pero no por ello deja de ser muy importante”, inició Insfrán.Y recordó cuando el presidente Alberto Fernández visitó el territorio provincial para conocer el Polideportivo Cincuentenario, acondicionado para el alojamiento de casos leves de COVID y participó de la inauguración del Hospital Evita, destinado de manera exclusiva para la atención de dicha pandemia.“En ese momento no teníamos ningún caso, pero nosotros ya nos estábamos preparando porque sabíamos que tarde o temprano el virus iba a llegar, teniendo la situación que tenemos en el país como en el continente, Formosa no quedara exenta”, indicó.En ese sentido, el gobernador dijo que “gracias a Dios” el sistema de salud respondió como debía pero que este es un acto, no sólo de la salud pública, sino de “una comunidad organizada que trabajó en conjunto para enfrentar esta pandemia”.Por otro lado remarcó que el trabajo de la seguridad “fue indispensable” al momento de iniciar con las medidas de seguridad al ingreso en los límites provinciales, ya que “en la primera línea de batalla estaba la seguridad”.También lamentó que estas decisiones en pos de la salud, a veces “no son comprendidas en su justa dimensión por una parte de la comunidad” que trata de “burlar los controles” y es donde, de nuevo, la seguridad pública “actúa en consecuencia para evitar la transmisión del virus”.“Estos elementos que entregamos ahora como son los móviles, fundamentalmente los equipos de bioseguridad, les dan mayor confianza y mayor seguridad del punto de vista biológico también para quienes tienen que hacer este trabajo, lo que permite al hombre a pesar de saber que su tarea es riesgosa, hacerlo con firmeza y convicción”, señaló.Y felicitó a todos los trabajadores y trabajadoras de la seguridad pública de Formosa, pero también al personal del servicio de salud, como también al área de acción social que trabajan en conjunto para bregar por el cuidado de todos los formoseños y formoseñas.“Porque las medidas tomadas no son graciosas, sino que nos traen consecuencias en el ámbito económico, social y del humor de la gente, porque son medidas antipáticas. Cuando te dicen que no salgas de tu casa, porque es la única medida de prevención, algunos no lo entienden y yo comprendo, pero también, ninguna cuestión individual puede estar por encima del bien común y con esta actitud y tarea lo único que hacemos es cuidar la salud de los 640 mil formoseños”, aseguró.Al dirigirse al pueblo de Formosa, le pidió confianza y paciencia para sobrellevar esta situación, que- dijo- “no es una cuestión de Formosa ni Argentina, sino del mundo”.“Sabemos también de las mezquindades de un sector que confunde políticas sanitarias con políticas pequeñas que hacen a la política partidaria, y hoy hay un solo partido que debemos jugar todos juntos que es combatir esta pandemia”, sostuvo.Y agregó: “No tenemos otra forma de hacerlo, la única manera hasta ahora es cuidándonos, el lavado de mano, el uso del barbijo, el distanciamiento social, son medidas preventivas que debemos incorporar a nuestros hábitos porque estimo que esto va a perdurar entre nosotros por un tiempo más y tenemos que estar preparados para enfrentarlo de esa manera”.El primer mandatario agradeció a todo el personal policial “por el excelente trabajo que vienen desplegando” y, también, por “los desagrados que a veces reciben de parte de algunos comprovincianos por la tarea que deben cumplir que es controlar” al tiempo que reconoció que “a nadie le gusta que le controlen, pero es el trabajo que tenemos que hacer para preservar la salud”.Instó a la policía a que “Sigan haciéndolo así, de esta manera, que es el modo en que vamos a salir con mucha alegría y más fortalecidos”.Por último, Insfrán reiteró los datos en el ámbito de salud y los calificó de “alentadores” a pesar de los brotes que se dieron a raíz de las personas que realizaban el aislamiento en los centros preventivos y el personal que los atendía.“Tuvimos 78 casos, de ellos 64 ya fueron con alta médica, solamente quedan 14 que están transitando la enfermedad asintomáticamente a la espera de dos hisopados que den negativo para que tengan su alta médica”, resaltó.Y aseveró: “Esto habla a las claras de que el sistema de salud público de la provincia estaba y está preparado para enfrentar esta situación y esto no se logra de la noche a la mañana”.De este modo, el gobernador de la provincia, concluyó: “Es el logro de un proyecto político y un pueblo que acompañó pero que, cuando las circunstancias nos exigieron, ha respondido como hasta ahora con todos los destacamentos de la provincia de Formosa. Al pueblo de Formosa, tenga fe, confianza y esperanza como siempre”.