Finalizó el pago del IFE en Formosa: ¿Qué hacer si no pudiste cobrar?

El Banco de Formosa, generó una plataforma de consulta para los beneficiarios que figuran en la base de datos otorgada por ANSES.El Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia, Jorge Oscar Ibáñez, confirmó que, este miércoles, finalizó el cronograma de pago del Ingreso Familiar de Emergencia en todo el territorio provincial y explicó cómo deben proceder aquellos comprovincianos que aún no pudieron percibir el beneficio.Tales afirmaciones fueron realizadas durante la conferencia de prensa N° 124 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, donde también, brindó detalles de la planificación de cobro de los demás beneficios sociales que abonan el Estado nacional y provincial.En primer lugar, el funcionario provincial, informó que los trabajadores formoseños pueden consultar en la página de ANSES, la fecha de acreditación de la Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP), del mes de junio, que es un subsidio del 50% de su salario otorgado por el Estado Nacional.Para ello, deben ingresar a la página de ANSES, clickear en “accesos rápidos”, luego ir a la opción de ATP y con su CUIL puede hacer la consulta.Por otro lado, Ibáñez comunicó que este miércoles cobraron los beneficiarios del IFE 2, cuyos DNI finalizan en 9 y con la inicial del apellido de la M a Z. Por lo tanto, el total de personas que percibieron el beneficio con esa finalización de documento, en las cuatro sucursales del Banco Formosa, son 3559.De igual manera, sucedió en las localidades del interior que tienen sucursales de la entidad bancaria, con un total de 3301 comprovincianos cuyos DNI terminan en 9.En ese marco, el ministro explicó que “si todavía no cobraste tu IFE por distintas circunstancias”, pueden ingresar a la página del Banco de Formosa y consultar su estado del IFE. Una vez en la web, ingresan el DNI y realizan la consulta.“Te puede salir en la pantalla: usted tiene su IFE del cronograma en curso disponible en Banco de Formosa, acérquese a cobrarlo en la sucursal más cercana a su domicilio. Entonces, presionan el siguiente botón y les va a indicar cuál es”, indicó.Y continuó: “También puede salir que no está en la base de datos entregada por ANSES al Banco Formosa. En ese caso debe contactarse con ANSES”.Respecto al cobro de haberes de jubilaciones y pensiones que no superen los $18.952, este miércoles 15, cobran los DNI terminados en 3, y el jueves 16, los que finalizan en 4.Para la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo, se programó el miércoles 15, con los documentos finalizados en 3, y el jueves 16, los que terminan en 4. De igual manera será para las que perciben la Asignación por Embarazo.En relación al pago de la Tarjeta Alimentar, este miércoles le corresponde a los DNI terminados en 3; y el jueves a los que finalizan en 4.En lo que compete a la Asignación prenatal y por maternidad, a los DNI terminados en 4 y 5 se les acreditó este miércoles; y el jueves los que finalizan en 6 y 7.Por otro lado, el titular de la cartera económica, se refirió al programa alimentario de PAMI, que consta de una suma de 1600 pesos que reemplaza al bolsón alimentario que se entregaba antes.A dichos beneficiarios que cuenten con DNI terminados en 3, se les acreditó este miércoles; y el jueves para los que finalice en 4. En total son 11.083 personas contenidos en el programa, en todo el territorio provincial.El Programa Hogar, que es un subsidio de la Secretaría de energía para todas aquellas provincias que no cuenten con red de gas natural, de 183 pesos por garrafa, depositó este miércoles en las cuentas de inscriptos cuyo DNI terminen en 3; y el jueves, a los que finalicen en 4.Para las Becas PROGRESAR, el miércoles se acreditó a los estudiantes cuyo DNI finalicen en 6 y 7; y el jueves será para los que terminen en 8 y 9.El cronograma del Instituto de Pensiones Sociales de la provincia, para el pago de haberes y aguinaldo, este miércoles abonó a los DNI terminados en 6, 7, 8 y 9. Y de esta manera finaliza el pago del mes de julio.En lo que respecta al Programa de ayuda económica individual a cooperativistas, continúa la entrega de la segunda tanda de tarjetas magnéticas, tanto en capital como interior. El miércoles para los DNI terminados en 2 y el viernes 17, en 3.La otra particularidad es que ya tenemos un cronograma de acreditación de la ayuda económica individual a cooperativistas. El jueves 16 se les acreditará a los terminados en 0 y 1; y el viernes 17, a los que finalizan en 2 y 3.