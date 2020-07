El Plan Nutrir llega a 17 mil familias en situación de vulnerabilidad social

El Plan Alimentario Nutrir, un programa del Gobierno de la Provincia, llega a través del Ministerio de la Comunidad a 16.986 familias en condiciones de vulnerabilidad social, quienes poseen tarjetas intransferibles.Así lo precisó el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, durante la conferencia de prensa de este lunes del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19.El titular de la cartera económica provincial detalló que en el marco de este innovador programa se habilitaron siete centros de distribución del Ministerio de la Comunidad en sectores estratégicos de la ciudad: Eva Perón, 7 de Mayo, El Porvenir, Las Orquídeas, Lisbel Rivira, Lote 111 y Virgen del Pilar.nEl plan alimentario contempla dos entregas semanales, una cada 15 días, de 17 productos aproximadamente de 15 kg de mercaderías por cada entrega, 30 kilos por mes.Detalló que cada bolsón incluye productos como: fideo fresco, leche, pollo, poroto, miel, dulce de batata, arroz, cebollita, perejil, acelga, rúcula, zapallo kabuto, zapallo criollo, coreanito, batata, mandioca y banana.El programa se encuentra actualmente en la semana 3 de entrega, que comenzó este lunes y se extiende hasta el viernes 24.Calendarios de pagoPor otra parte, el ministro Jorge Oscar Ibáñez detalló el cronograma de pagos a los titulares de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Este lunes, cobraron los DNI terminados en 6 y cuyos haberes no superan la suma de $18.952. Este martes lo harán los DNI terminados en 7. Si bien estas personas no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada. Cabe recordar que los haberes permanecerán depositados en sus cuentas.Asimismo, percibieron este lunes los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y aquellas de la Asignación Universal por Embarazo (AUE), ambos con documentos finalizados en 6. Este martes, se acreditarán los montos correspondientes a los DNI terminados en 7.En lo que respecta al Programa Alimentario PAMI, la ANSES abonó este lunes el pago único extraordinario equivalente al monto del bolsón de alimentos a jubilados y pensionados cuyos documentos terminan en 6. Este martes será el turno de los DNI terminados en 7.El funcionario recordó que la ANSES y la Secretaría de Energía impulsan en conjunto el Programa Hogar, mediante el cual se otorga un subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no están conectadas a la red de gas natural. Este lunes cobraron este beneficio las personas cuyos documentos finalizan en 6. Este martes, lo harán los DNI terminados en 7.En el marco del Plan Argentina contra el Hambre, la ANSES acompaña al Ministerio de Desarrollo Social en el pago de las tarjetas Alimentar. Quienes cobran la Tarjeta Alimentar a través de la AUH, cuyos documentos terminen en 6, recibieron el beneficio este lunes.El ministro también precisó que continúa la entrega de tarjetas magnéticas correspondientes al programa de ayuda económica individual para cooperativistas. Este lunes retiraron los beneficiarios cuyos DNI terminan en 4 y este martes les corresponde a los DNI terminados en 5.El cronograma de acreditación de la ayuda económica individual cooperativista continuó este lunes con los DNI terminados en 4 y 5; este martes, los DNI terminados en 6 y 7.