El Plan NUTRIR funciona con normalidad a pesar de la pandemia

Este mes, el Gobierno provincial reforzó el bolsón con cinco productos no perecederos, por única vez.Las entregas de bolsones del Plan NUTRIR correspondientes al mes de julio, iniciaron el pasado 6 de julio en todos los centros de distribución, con horario de 8 a 12 y de 14 a 18 horas.En ese marco, Rosa Paredes, responsable social de dicho beneficio otorgado por el Estado provincial, brindó detalles acerca de la organización del mismo en emergencia sanitaria por la pandemia del COVID 19.“El cambio de horario fue muy bien recepcionado porque fue pensado en nuestros titulares, que son adultos mayores y familias. Entonces en esta época de invierno, teniendo en cuenta la situación que estamos atravesando, tratamos que sea un horario con temperaturas más agradables para ellos y que no coincida con el horario de la apertura de los horarios comerciales”, explicó Paredes.Y agregó: “Estos dos aspectos tenemos en cuenta por los titulares del beneficio: las temperaturas agradables y que haya menos circulación de personas en los distintos barrios donde estamos apostados”.Respecto a la metodología de trabajo en este contexto, la encargada detalló: “Nosotros seguimos trabajando de la misma forma, inclusive estamos mejorando el abastecimiento de los productos paipperos que vienen del interior de toda la provincia”.En ese sentido, aseguró que permanentemente reciben productos de Riacho He Hé, Espinillo, Laguna Naineck, Misión Tacaaglé, General Güemes, Belgrano, Mojón de Fierro, y Formosa Capital.“El stock no se modificó, los paipperos siguieron trabajando normalmente con los municipios”, aseveró; y aclaró que “la semana 1, 2 y 3” contaron con un refuerzo de parte del Gobierno provincial, que consistió en cinco alimentos no perecederos para complementar el Plan, por única vez.Por último, Peralta indicó que para trasladar los productos que necesitan temperaturas bajas, tienen el equipamiento necesario en los siete centros de distribución.“En el centro de acopio también y un camión térmico que hace que no pierda la cadena de frío en la llegada y distribución de los productos hasta que llega a las manos del titular”, finalizó.