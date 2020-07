El Estado provincial brinda contención emocional a los pacientes internados por COVID-19

El jefe de Infectología y Control de Infecciones del Hospital Alta Complejidad, doctor Julián Bibolini, informó que se anexaron otras actividades y profesionales de la salud mental para contener a los pacientes de coronavirus que se encuentren internados hace más de 30 díasLa pandemia de COVID-19, que azota al mundo entero, tiene la particularidad de que los pacientes que se internan deben permanecer solos ya que no se permite el ingreso de sus familiares, por las características y peligrosidad propias de esta enfermedad.El médico Julián Bibolini, miembro del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, informó en el parte de prensa de este viernes que “se han incorporado algunas actividades y profesionales para acompañar a un grupo de pacientes que están superando los 30 días de internación”. Se trata de musicoterapia y terapia ocupacional, “actividades para fomentar el bienestar psicológico”, remarcó.Un musicoterapeuta es un profesional con conocimientos en el ámbito musical como en lo terapéutico, que integra todas sus competencias desde la disciplina de la musicoterapia, para establecer una relación de ayuda socio-afectiva mediante actividades musicales para promover el bienestar emocional, la salud física, la interacción social, las habilidades comunicacionales y la capacidad cognitiva.Mientras que la terapia ocupacional es definida por la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales (WFOT), como una profesión que se encarga de la promoción de la salud y el bienestar a través de la ocupación; tiene como objetivo principal devolver al paciente su autonomía personal, otorgándole la oportunidad de conseguir una mejor calidad de vida tras una enfermedad, discapacidad, déficit o deterioro sufrido. Esta disciplina valora la funcionalidad del paciente y su entorno utilizando como medio terapéutico la actividad y la ocupación.“Como sabemos, la definición de salud no es lo meramente físico, incluye también el estado mental y está incluido en este tratamiento que se está haciendo especialmente los que llevan mucho tiempo de internación, mientras aguardamos que sus estudios estén en condiciones para poder planificar su alta médica”, explicó Bibolini.Parte médicoEl especialista detalló que este viernes no se darían altas médicas por lo que continúan internadas 8 personas en el Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19, que funciona en el Hospital Interdistrital Evita.“Actualmente, continúan nuestros pacientes internados, no hay altas médicas, todos ellos asintomáticos por suerte y en buen estado general de salud, sus laboratorios están estables”, cerró.