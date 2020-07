Donar sangre salva vidas: recalcan la importancia de la donación

Y alientan a la comunidad a acercarse a los bancos de sangre para concretar este acto de amor por excelenciaEl Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa intensificando la convocatoria para la donación de sangre voluntaria, gratuita y segura, teniendo en cuenta que, en este tiempo de pandemia, se mantiene vigente la necesidad de este líquido vital, para salvar la vida de muchos pacientes que se encuentran en tratamiento.El Centro Provincial de Hemoterapia y el Programa Provincial Sangre Segura, dependientes de la cartera de salud de provincia, por medio de múltiples actividades que se realizan a lo largo del año en instituciones públicas y privadas, como en espacios públicos, impulsan a las personas a entender a la donación de sangre como una práctica solidaria, cotidiana, regular y generosa.La sangre no puede ser fabricada, solo puede obtenerse gracias a un gesto de amor hacia nuestros semejantes, como es la donación. Sin embargo, es necesario que esté disponible para cuando alguien la necesita. Para cubrir las necesidades de accidentados, pacientes que deben hacerse cirugías, trasplantes, tratamientos oncológicos y otro tipo de terapias que apuntan a mejorar su salud e inclusive a salvar sus vidas.Una sola unidad de sangre (sachet) de 450 ml. tiene la capacidad de salvar hasta 4 vidas. Las personas que gozan de buena salud son las que pueden sostener el sistema de donación, respondiendo a la convocatoria de los bancos de sangre, voluntaria y habitualmente, a fin de aportarla de manera segura y movidas por el único interés de contribuir a la recuperación de la salud de otras personas.Un sistema de donación de sangre sustentado por donantes voluntarios, habituales y gratuitos, garantiza entre otros puntos: que la sangre esté siempre disponible en tiempo y lugar; que el banco tenga la capacidad de responder anticipadamente a las necesidades de los pacientes; que todos los pacientes que la necesiten, tengan la sangre y componentes más seguros posible.“Además de poder sacarle el peso y la angustia a los pacientes, familiares y amigos de tener que conseguir donantes, sobre todo en los casos donde la gravedad de las enfermedades, hace que el requerimiento sea muy alto”, explicaron desde la dirección del Centro Provincial de Hemoterapia.En nuestra provincia, los interesados en ser donantes pueden comunicarse al 3704-269255, línea telefónica del Centro Provincial de Hemoterapia donde se les brindará toda la información solicitada. También pueden acercarse a los servicios de hemoterapia de los hospitales públicos, distribuidos tanto en la capital como en el interior.Hospital de Alta Complejidad: lunes a viernes de: 08.00 a 13.00 horas. Sábados, domingos y feriados de 08 a 12 horas y de 15 a 18 horas. Hospital Central: lunes a viernes de 7.30 a 10.30 horas y de 14 a 16 horas. Hospital de la Madre y el Niño: lunes a viernes de 7 a 11 horas. Hospital Distrital 8 (circunscripción cinco): lunes a viernes de 7 a 12 horas y de 14 a 18 horas.Hospital Laguna Blanca: de lunes a viernes de 7 a 12 horas. Hospital Pirané: Todos los martes de 14 a 17 horas (si es feriado se corre al miércoles). Hospital de Clorinda: lunes a viernes de 7 a 12 horas. Hospital El Colorado: lunes a viernes de 6 a 11 horas. Hospital Ibarreta: lunes a viernes de 7 a 13 horas. Hospital Las Lomitas: lunes a viernes de 6 a 12 horas. Hospital Ingeniero Juárez: lunes a viernes de 6 a 13 horas.Para poder ser donantes, es necesario cumplir con los siguientes requisitos: tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 Kg, sentirse bien de salud, no padecer enfermedades que se transmitan a través de la sangre-hepatitis, HIV/SIDA, Chagas, entre otras. No haber tenido relaciones sexuales de riesgo (sin protección) en el último año. Y no haberse realizado durante el último año cirugías, tatuajes, perforaciones o escarificaciones cutáneas.