Destacan que Argentina recuperó su status sanitario libre de sarampión

Las desacertadas políticas en materia sanitaria de Mauricio Macri, entre las que se encuentran haber degradado el Ministerio de Salud y eliminado vacunas del calendario nacional, ocasionaron un rebrote de sarampión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense. Hoy, merced a la gestión del presidente Alberto Fernández, el país volvió a recuperar el status libre de esta enfermedad.“Cuando las decisiones políticas son desacertadas, cuando se reduce un Ministerio de Salud a una simple Secretaría y cuando se dejan de comprar vacunas de calendario se está exponiendo a la comunidad a padecer enfermedades que ya no teníamos”, remarcó el licenciado Julio Arroyo, responsable del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa.Reprendió las desafortunadas políticas macristas “causaron que a fines de agosto de 2019 se iniciara un brote de sarampión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense, con 179 casos confirmados”.En ese sentido, hizo notar que con la llegada del doctor Alberto Fernández a la Presidencia de la República se fue recomponiendo la política sanitaria y restableciendo todas las cuestiones que se habían eliminado y degradado en la gestión anterior, lo cual sin dudas adquiere un significativo valor, ya que esto se fue llevando a cabo en el contexto de la pandemia mundial del COVID-19.Fue así que “el último caso confirmado detectado de sarampión fue el 19 de marzo. De ese momento hasta la fecha no ha habido casos. Son más de 12 semanas sin ningún caso, lo cual hace libre nuevamente de esta enfermedad a la Argentina”, subrayó el licenciado Arroyo, enfatizando que para recuperar este status “se trabajó intensivamente vacunando, haciendo bloqueos y vigilancia epidemiológica”.A su vez, puso de relieve que esta enfermedad es causada por un virus, advirtiendo que es altísimamente contagiosa. “No tiene un tratamiento específico, pero sí una medida preventiva segura y efectiva que es la vacuna”, subrayó el especialista.“Las provincias tampoco hemos padecido este rebrote de sarampión. En Formosa no se registró ningún caso, aunque seguía viniendo gente de Buenos Aires y viajando formoseños para allá, lo cual habla a las claras de la cobertura que tenemos y de las políticas sanitarias impartidas por el Gobierno provincial, entre las cuales se pueden destacar la puesta de un vacunatorio con personal capacitado en cada centro de salud de la provincia”.Resaltó que se trata de 90 vacunatorios existentes en el territorio formoseño, acentuando que los mismos “cuentan con todas las vacunas del calendario”.Luego fue consultado sobre las recientes declaraciones públicas del expresidente Macri, quien en una entrevista que le hizo el dirigente neoliberal Álvaro Vargas Llosa cuestionó la política sanitaria del presidente Fernández para combatir la pandemia.Categórico, Arroyo manifestó que “es lamentable y vergonzoso que una persona que ha deteriorado el sistema de salud de la República Argentina opine en base a las políticas implementadas por el nuevo Gobierno Nacional”.En esa línea sostuvo que “desde el ámbito y el lugar donde me toca trabajar, estoy más feliz ahora que en los últimos cuatro años, donde con el equipo de salud realmente sufrimos porque no llegaban las vacunas para las personas y los niños que estaban en riesgo de padecer enfermedades que podían evitarse con la vacunación oportuna”.“Tuvimos la falta de la vacuna de la meningitis –recordó-. En agosto del 2018 el Gobierno de Macri sacó la dosis única de la vacuna contra la meningitis para los 11 años. Desde el 1º de enero del 2020, con Alberto Fernández ya en la Presidencia, ya estuvo disponible nuevamente en todo el territorio de la República Argentina”, recalcando que ello “habla a las claras de las políticas sanitarias de igualdad y equidad que está impartiendo el Gobierno Nacional y que en Formosa el Gobierno provincial viene demostrando que esto sí se puede realizar”, cerró.