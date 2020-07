COVID-19 en Formosa: No se reportaron nuevos casos sospechosos

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 informó que en las últimas 24 horas se realizaron 127 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, que arrojaron resultados negativos a coronavirus. Asimismo, en el día de la fecha no se reportan casos sospechosos en la provincia.Entre los resultados negativos obtenidos se incluyen la totalidad de las personas que se encontraban alojadas en el Centro Juan Pablo II al momento de verificarse los casos positivos. Es decir, las personas que hacen la cuarentena actualmente en los Centros de Alojamiento Preventivo de la Fundación Racimo, Sindicato Vial y el propio Juan Pablo II, quienes este sábado 4 finalizarán su aislamiento y podrán reencontrarse con sus familias y seres queridos sin que exista riesgo alguno de contagio.Además, el organismo agradeció “la templanza y paciencia demostrada en el cumplimiento de esta medida sanitaria preventiva”, ya que permitió evitar la propagación del virus en la comunidad, cuidar la salud y la vida de los 640.000 formoseños.En ese sentido, destacaron que, desde la implementación de la estrategia de control de ingresos y cuarentena obligatoria en la provincia, ingresaron 4695 personas al territorio desde marzo hasta la fecha con intención de permanencia.Y recordaron, por su importancia en la situación epidemiológica actual de la provincia, que las medidas sanitarias del ingreso administrado y controlado, así como las cuarentenas obligatorias implementadas desde el inicio de la pandemia, permitieron que el virus haya sido detectado aún en sus formas asintomáticas y atípicas, lo que posibilitó una rápida acción de bloqueo y control. Esto les permitió afirmar que, a partir de la evidencia científica y epidemiológica actual, no se verifica circulación viral en el territorio provincial al día de la fecha.En ese contexto, la provincia de Formosa diagnosticó un total de 77 casos positivos a coronavirus hasta el momento.Este sábado 4 de julio, se darán de alta médica a tres personas. Se tratan de varones de 21, 59 y 62 años, que tuvieron dos análisis negativos consecutivos a coronavirus durante el período de observación y seguimiento a pacientes, por lo que su estado actual de salud no implica ningún riesgo para la comunidad.Por otro lado, destacaron que el paciente de 62 años transitó síntomas moderados durante de su internación y que el tratamiento médico recibido en el hospital permitió su recuperación total, lo que posibilitó que en la fecha pueda regresar a su hogar sin que exista riesgo para él ni para su familia.De esta manera, totalizarán 31 las altas médicas otorgadas a pacientes recuperados hasta el momento.En resumen, permanecen internados en el Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19 un total de 46 pacientes: 37 varones y 9 mujeres. Todos se encuentran en buen estado general, y 43 de ellos evolucionan sin síntomas.De este modo, el porcentaje de ocupación de camas COVID-19 en el sistema público provincial es actualmente del 7,3%. Con los análisis de búsqueda activa y los relativos a la estrategia de control, contención y bloqueo, totalizan a la fecha 3.066 los test realizados en la provincia, con una positividad del 2,51%.El viernes pasado, ingresaron 590 camiones de carga a la provincia. Fueron controladas 17.483 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia; y judicializadas 269 personas por incumplir las restricciones de circulación.Se controlaron 5.952 vehículos y se secuestraron 38 de ellos y 1 embarcación. A partir del control de circulación restringida por terminación de patente, se secuestraron 14 automóviles y 37 motocicletas.Asimismo, fueron notificadas 189 personas por no usar el barbijo en la vía pública.Con relación al transporte de cargas, actividad esencial exceptuada de las restricciones de circulación desde el inicio de la pandemia, resaltaron la implementación del protocolo de control domiciliario para transportistas, acompañantes y estibadores de cargas generales con domicilio en Formosa.Con este mecanismo, se realiza un acompañamiento a los transportistas y sus familias, a fin de fortalecer las medidas de prevención y autocuidado que permitan resguardar su salud, la de sus seres queridos y la de toda la comunidad.En esta tarea, ya se efectuaron 918 visitas domiciliarias desde el 22 de junio, manteniendo además una comunicación permanente para estar alertas ante cualquier síntoma o situación que amerite medidas especiales.Por su parte, este viernes pasado, la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario fiscalizó 33 comercios en las localidades de Subteniente Perín, Laguna Yema, Los Chiriguanos, Ingeniero Juárez y capital.Se labraron 72 actas de infracción, con secuestro y destrucción de 9 toneladas de mercadería vencida y clausura preventiva de 8 locales.En lo que respecta a los controles bromatológicos realizados en la última semana por la Municipalidad de la ciudad de Formosa, fueron inspeccionados 81 comercios, labrándose 63 actas de infracción, con secuestro de 1.530 kilos de mercadería vencida y 503 litros de bebida no apta para el consumo, además de la clausura de 35 locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado.En otro orden de cosas, confirmaron que continúa el cronograma de pago de haberes, jubilaciones y pensiones con recursos propios del Estado provincial, incluyendo el pago del aguinaldo correspondiente.Este domingo 5 de julio percibirán sus haberes y aguinaldo el personal activo con DNI terminados en 3, 4 y 5.En relación a la habilitación progresiva de actividades económicas, el lunes 6 de julio se suscribirán los convenios de corresponsabilidad con los referentes de la actividad hotelera de la provincia para la implementación de los protocolos sanitarios específicos para esta actividad y reinicio de la misma.Por último, subrayaron que en el día de la fecha no hubo casos positivos ni sospechosos a coronavirus y se avanza en las altas médicas, la mejoría de los pacientes y la finalización de cuarentenas preventivos.“Esto significa un logro muy importante del enorme trabajo mancomunado que estamos llevando adelante pueblo y gobierno de la provincia para cuidar, por sobre cualquier otro interés, la salud de los 640 mil formoseños”, indicaron.Y concluyeron: “Este es un logro que debemos valorar y proteger celosamente, ya que las situaciones sanitarias que vemos en el país y en el mundo son muy cambiantes y dinámicas. En miras a este fin, debemos consolidar los hábitos de cuidado personal y el cumplimiento de las medidas y protocolos sanitarios vigentes, que tienen como fundamentos el valor central de la vida y el objetivo superior del bien común”.