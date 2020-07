Alta en el cielo

Apareció rodeada de sus afectos, vestida con un trajecito rosa y un saquito blanco, pequeña y dulce, como un precioso manjar de la mesa de los postres.





Quise acercarme a darle una cordial bienvenida, (lo más cordial posible. ¡Mi imaginación volaba!), pero enseguida tuve que volver a mi lugar.





El ritmo de mi corazón latía con velocidad de “sprint” y las palabras se me atoraban en el intento de comunicarme.





La acomodaron al fondo, lejos de mi posición y fue como un obús a mis pretensiones amorosas.





Recordé al famoso conductor televisivo, dueño del rating nocturno, pregonar con convicción que “Lo que sucede, conviene”.





- Ahora que me explique esta mierda de virus - pensaba sulfurado.





Los guardias eran estrictos con el distanciamiento, en tiempos de COVID-19 era una condición fundamental y cotidiana en nuestro desenvolvimiento.





Hasta ese momento no cuestioné las medidas de seguridad. Soporté a mi cuerpo que sufría la zona de exclusión y cada nuevo día inventaba nuevas maneras de romper ese cerco.





El imperativo amoroso me poseía y dio nuevos bríos a mis células. Solo pensaba en ella. En los momentos libres movía mi silla de ruedas y me estacionaba lo más cerca posible para apreciar su celestial aroma: “Poison”, de Christian Dior, desde ese instante, tóxico preferido de mi corazón.





Le escribía pequeñas cartas de amor que se las arrojaba. Ella las tomaba y las recogía con una límpida y fresca sonrisa. Algunas veces hasta creo que me miraba, aunque en sus tiempos libres se mantenía impoluta frente a los ventanales que daban a un multicolor y muy bien cuidado rosedal.





Nunca pude ingresar a su espacio protegido. La guardia pasaba y gritaba:

– ¡A 2 metros, por favor! !Mantengan la distancia!





Por favor les imploraba yo, que me dejaran acercarme. Nunca respondieron a mi pedido. Las órdenes eran estrictas, nos decían: - Ustedes son el mayor grupo de riesgo.





Por mi sordera necesitaba de sus labios, no solo para leerlos sino para derramarle en un beso todo el amor que ya no solo mi alma sino hasta mis huesos sentían.





Una mañana no la vi más.





Persigo su recuerdo como un fantasma en el purgatorio. Ando como en sueños. Perdido. Sin saber dónde ir. Nadie viene a visitarme. Los guardias ya no están.





Hoy no comí y ayer tampoco. Solo me alimento de recuerdos y repito su nombre hasta dormir, buscando no despertar.





Con mucho esfuerzo monté lo que quedaba de mi silla de ruedas y me dirigí a la enfermería. No había nadie.





Un olor terrorífico hace días que comanda el lugar. Hace unos días que las alimañas tomaron la cocina.





Con mucho esfuerzo encontré los atajos necesarios para mi último viaje. Pasé por los ventanales y el rosedal estaba marchito. Lindo lugar para el sueño final.





Espero encontrarte en el cielo, Romina Alta, y allí, al fin, poder acercarme, y conversar, y reír, y llorar, y en todo ese tiempo hacer que te enamores de mí.





Tengo toda la eternidad para convencerte.

Amén.





P.D.: No olvidemos a nuestros abuelos.





Duende Valens.

La vi. Llegó con la aurora y el día se transformó en radiante para mí, por más que la lluvia y el viento seguían azotando los paneles vidriados de la vieja pero refaccionada casona del barrio de Montserrat.