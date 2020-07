Agrupación “No Docentes Unidos” presentó proyecto de digitalización en la UNaF

La agrupación “No Docentes Unidos” presentó ante las autoridades de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) un proyecto de digitalización de expedientes y archivos, con el objetivo de continuar avanzando en la mejora de la calidad institucional.“Junto con los decanos y los secretarios generales tuvimos una reunión con un grupo de no docentes, quienes nos han expuesto un proyecto que estuvieron desarrollando ya desde el año pasado, que por la cuarentena se había interrumpido”, expuso el rector de la UNaF, Prof. Esp. Augusto Parmetler.Según indicó, se trata de “un proyecto de digitalización de los expedientes, tendiente a mejorar también el inventario y todo lo que respecta a lo que son archivos de la Universidad”.La iniciativa “se había iniciado el año pasado, así que los no docentes ya se estaban capacitando en eso y ahora presentaron el proyecto de mejoramiento”, precisando que “dentro del mismo hay compras que deben efectuarse, como de equipamiento necesario para ponerlo en ejecución, la que será por etapas. Habrá un período de prueba de digitalización de los archivos y expedientes”.“Estamos realmente muy contentos con el aporte que están haciendo los no docentes en este sentido porque esta es una etapa para crecer, participar e integrarse en un proceso”, subrayó el titular de la UNaF, marcando que “en otras palabras, sería amar un poco a la Universidad, ya que todos somos parte de ella: docentes, no docentes y estudiantes, todos aportamos nuestro grano de arena para mejorar”.Recalcó que “estoy muy agradecido y muy contento. Es un avance muy importante este proyecto de los no docentes, quienes hace mucho tiempo vienen capacitándose. Esta es una etapa solidaria, de crecimiento, donde podemos generar muchas cosas nuevas y realmente productivas para la UNaF”.Por su parte, el trabajador administrativo de la Secretaría de Gerencia y Desarrollo Juan Manuel Monteros explicó que “el proyecto consiste en tratar de sistematizar y digitalizar los expedientes y la parte patrimonial de la Universidad Nacional de Formosa. Fue presentado desde la agrupación No Docentes Unidos y a través del mismo tratamos de aportar nuestro granito de arena a la UNaF”.Asimismo, Rocío García, empleada administrativa de la Secretaría General de Gestión Institucional, dijo que la iniciativa fue elevada al TGU Walter Benítez, consiliario no docente de la agrupación mencionada, y luego presentada ante las autoridades de la UNaF con el objetivo de la digitalización de los expedientes.“Queremos agradecer al señor rector porque siempre a cada propuesta que presentamos desde la agrupación nos brinda todo su apoyo y nos da las herramientas para que esto pueda estar implementado”, destacó, poniendo de resalto que “hoy gracias a eso los no docentes cumplimos un rol más importante dentro de la comunidad universitaria”.A su turno, Sandra Flores, administrativa de la Mesa de Entradas, remarcó que “uno de los objetivos principales es llegar a que nuestra Universidad tenga un ecosistema administrativo digital, así que uno de los pasos importantes es digitalizar toda la documentación”.“Tuvimos muy buenas respuestas tanto de los decanos y los secretarios, al igual que del rector, así que está en manos de ellos que esto continúe. Tenemos muchas esperanzas en que nuestra Universidad se modernice y en un futuro próximo tenga un sistema digital”, finalizó.