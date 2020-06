Se extiende el horario de atención comercial y se habilitan lavaderos de autos y estéticas

El ministro de Gobierno confirmó que ante el peligro inminente de que ingrese el virus COVID-19 a la provincia, por los casos crecientes en la región, se decidió mantener las medidas sanitarias vigentes, el aislamiento social, y pidió a la población mayor responsabilidadEn el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 anunció que se extiende el horario de atención de comercios de 8 a 20 horas de lunes a sábados. También, se habilita la actividad de lavaderos de vehículos y los servicios de estética personal (esteticistas, cosmetólogas, manicuras, masajistas, etc.), bajo los protocolos que serán oportunamente dados a conocer.Desde el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, afirmaron que "la provincia se encuentra enclavada en una zona de altísimo riesgo inminente", por lo que "se decidió trabajar en el concepto de consolidación de acciones, hábitos y conductas preventivas en esta nueva fase". Así lo afirmó el ministro de Gobierno, Seguridad, Justicia y Trabajo, Jorge González, quien fue el encargado de explicar la decisión adoptada.En primer lugar, sostuvo que de acuerdo a la situación contextual epidemiológica que rodea a la provincia "nos encontramos con situaciones de casos crecientes de coronavirus, que nos ponen en una situación de riesgo inminente", marcando en ese sentido: "Tenemos que estar preparados ante la eventualidad del ingreso del virus a la provincia", por lo que se mantienen las medidas sanitarias vigentes”.“Por ello, en Formosa se trabajará sobre el concepto de consolidación de acciones, hábitos y conductas preventivas”, afirmó el funcionario provincial y explicó que es una medida en la que se debe continuar siendo responsables en el establecimiento de las medidas sanitarias vigentes “para de esa manera lograr los hábitos y conductas de forma permanente”.Para no repetirEn segundo lugar, mencionó que el pasado domingo en el marco de los paseos recreativos, muchos padres con sus hijos no respetaron las medidas de seguridad. "Cualquiera que iba circulando por la ciudad pudo advertir de que fueron incumplidas muchas de las normas que nosotros proponemos, vimos niñas y niños en los juegos, también sin el uso del barbijo en aquellos que tienen más de seis años, los padres tampoco tenían puesto los tapabocas", describió el ministro.González, además profundizó que este fin de semana nuevamente hubo un creciente número de hechos de violencia en los que tuvo que intervenir la Policía, y en todos los hechos la presencia del consumo problemático del alcohol y advirtió que el mismo panorama sucedió con los siniestros viales. "Tuvimos un aumento de accidentes y con la presencia del consumo de alcohol en los protagonistas de estos hechos", resaltó."Estos hechos hablan a las claras de que existe un número de personas que cree que esto es broma, y no lo es. Estamos ante una situación gravísima, por favor tomemos conciencia. Mantener el estatus sanitario libre de coronavirus, no significa que bajemos la guardia", exhortó, en un llamado de atención categórico hacia el pueblo de Formosa.En esa misma línea, el titular de Gobierno pidió a la población analizar la situación de riesgo en que se encuentra Formosa: "¿Ustedes quieren poner a sus hijos e hijas en riesgo, bajando la guardia?”.Consideró que distinta sería la situación de Formosa si “como en otras provincias a pesar de tener el virus COVID-19, están rodeados de distritos que entre 20 y 30 días no tienen modificación de los números de casos. Pero es una situación que la provincia no tiene”.“Estamos rodeamos de coronavirus, de números crecientes de casos, si bien no hemos tenido hasta el momento casos, no significa que no lo vayamos a tener. Entonces, por favor asumamos cada uno de nosotros la situación en la que estamos viviendo”, exhortó el ministro y volvió a pedir mayor responsabilidad ciudadana en asumir el contexto de pandemia que estamos atravesando.En este punto, Jorge González indicó que la nueva etapa de Distanciamiento Social exige que “nos comprometamos a fortalecer las acciones que venimos desarrollando, las conductas que hemos asumido incorporando los hábitos preventivos para minimizar la posibilidad de contagio”.Reiteró que en algún momento “el virus va a entrar al territorio”, y pidió al mismo tiempo no recargar toda la responsabilidad en la Policía de la provincia. “Puede suceder alguna situación de una persona que se escape del control policial violándolo, y como lo viene señalando el doctor Romero Bruno, sabemos lo que puede suceder a partir del caso cero, de cómo se expande”, subrayó.Fortalecen el control policial en todo el territorio provincialPor otro lado, el ministro de Gobierno Jorge González, se refirió a la participación de la Policía en el esquema de seguridad que abarca todo el territorio provincial y reivindicó la labor del personal, que en su totalidad está abocado a las tareas de control.Subrayó que la fuerza de seguridad acompaña la labor sanitaria del Ministerio de Desarrollo Humano; en los controles en los comercios que realiza la Subsecretaria de Defensa al Consumidor y Usuario y otros organismos del Estado, reorientando sus acciones desde el inicio de la pandemia.El funcionario provincial específico en detalle que el despliegue de seguridad en los límites provinciales incluye una cantidad muy importante de personal, con recursos móviles terrestres, lanchas y drones, para poder cubrir todo el territorio provincial.Enfatizó que “estamos trabajando de manera articulada con comunidades tanto criollas como de pueblos originarios de la zona ribereña del río Bermejo, lo mismo sucede sobre la Línea Barilari, y las localidades sobre la ruta Nº 86”, resaltando que en todos los casos existe un altísimo compromiso ciudadano.Siguiendo con las tareas de control, precisó que se desplegó personal en la zona de riacho Negro, en el departamento Pilcomayo, y advirtió que al registrarse casos de coronavirus en Villeta, Paraguay, una localidad separada por el río Pilcomayo, también es una zona a la que se presta especial atención ante el reporte de infectados.González aseguró que el despliegue de la Policía es total. “Por eso, tenemos que reivindicar el trabajo que viene realizando, junto con otros organismos del Estado que han reorientado todos sus esfuerzos en base a esta situación de pandemia".