“Los anuncios del Presidente en Formosa son por la gestión, el trabajo previo y la constancia de Insfrán”

Férreo rechazo del dirigente Mariano Guanes a “los comentarios malintencionados y las declaraciones falaces de opositores que intentan generar malestar”Mariano Guanes, dirigente del Movimiento Nacional Alfonsinista, aseveró que los significativos anuncios que efectuó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, durante su reciente visita a Formosa “no son producto de la casualidad”, sino fruto de “la gestión, el trabajo previo y la constancia” del gobernador Gildo Insfrán.“Los anuncios del Presidente fueron muy importantes, superaron nuestras expectativas por todo lo que traen para el desarrollo de Formosa”, acentuó.Remarcó que “esto no es producto de la casualidad, porque tiene que ver con la gestión, el trabajo previo y la constancia del doctor Insfrán, quien sabe para dónde va la cosa, diseñó un rumbo y proyectó un desarrollo provincial en beneficio de los formoseños y las formoseñas, poniendo a nuestra provincia de cara a lo que se viene, en una situación de igualdad, de manera de poder ser una plaza atractiva donde la inversión que genera empleo y desarrollo pueda darse definitivamente en Formosa”.Al evaluar la primera reparación histórica para Formosa suscripta entre el expresidente Néstor Kirchner y el gobernador Insfrán en 2003, marcó que “fue un antes y un después”, apuntando que “más allá del compromiso que asumió en su momento Néstor de dar ese reconocimiento a Formosa, también tuvo que ver con la planificación que se tuvo y se sigue teniendo en la provincia porque es mucho más fácil conseguir a partir de la gestión y la programación”.“Se trató de generar un cambio absolutamente transformador, definitivo, en la estructura de una provincia”, analizó Guanes, significando que “eso fue lo que se dio en la primera etapa de la reparación y también se está dando ahora con todos estos anuncios que trajo el presidente Fernández”.“Visionario”No dudó en calificar al gobernador Insfrán como “un visionario”, marcando que “es un hombre que está pensando en el desarrollo provincial de manera permanente, incluso en estos momentos, donde la coyuntura nacional e internacional nos mueve hacia una situación de contención, de cuidar y de ir midiendo todo”.Rechazó “los comentarios malintencionados y las declaraciones falaces de opositores que intentan generar malestar, ya que se quiere intentar adjudicar determinadas situaciones a un movimiento político, a un Gobierno o a una gestión, cuando hoy todos los que tienen responsabilidades de gobernar, sean del partido que sean, tienen que pilotear en la tormenta”.“Es muy fácil criticar desde afuera, sin ninguna responsabilidad, más aún teniendo en cuenta que se trata de una tormenta que no tiene origen político, no es peronista, ni radical, ni del PRO, ni siquiera es argentina”, con lo cual “esa especulación, esa malicia que siempre está por ahí, queriendo sacar (desde la oposición) algún beneficio es lamentable”.Crítica fácilContrastó que lo expuesto “forma parte del ADN de la forma de hacer política que tienen estos determinados dirigentes, que piensan que es mucho más fácil criticar al que hace que proponer algo y que la gente asuma que eso que le proponen le va a cambiar la vida o se la va a transformar, tomando el riesgo de darles la oportunidad de que lo plasme”.Finalmente, al referirse a la supuesta “infectadura” que denuncian determinados sectores opositores, Guanes evidenció: “Son los mismos que, si tenemos la desgracia de tener episodios lamentables, van a ser los primeros que van a salir a criticar que no se tomaron medidas”.Por ello, entendió que “habría que ponerles un poco más de responsabilidad a las declaraciones porque todos los que hacemos política y tenemos la oportunidad, de alguna manera, de transmitir y expresar lo que pensamos a través de los medios tenemos que ser responsables a la hora de tirar una idea o de cuestionar determinadas cosas, sobre todo en algo que tiene que ver con la salud pública”, concluyó.