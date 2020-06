Instan a la población a cuidar, contener y acompañar a los adultos mayores

En el marco de lo que fue el Día mundial del Buen Trato hacia el Adulto Mayor, el pasado 15 de junio, Susana Araya, titular de Adultos Mayores, perteneciente al Ministerio de la Comunidad informó que Formosa es una de las provincias con los índices mas bajos en esta problemática.En este sentido, la licenciada pidió a las familias “no perder la paciencia; estamos pasando una situación delicada y como nos dice nuestro Gobernador, no bajemos los brazos, en este caso, la Dirección de Adultos Mayores está para asesorar y acompañarlos”.Araya comentó que el organismo recibió en estos meses de cuarentena “unas 200 llamadas”, en las que primó el pedido de asesoramiento en las familias formoseñas “muchos llaman para no perder la paciencia con sus padres o por discusiones en parejas de adultos”.La titular del organismo aclaró que las llamadas son anónimas y los abordajes de cada caso son evaluados previamente por un equipo de profesionales competentes en la materia, a su vez se articula un circuito a través del Ministerio de la Comunidad con las áreas de personas en situación de calle y la línea gratuita 102.Instó a la comunidad a que en este tiempo extraordinario que toca pasar como seres humanos, se acompañe a los adultos mayores; “tenemos que estar al lado del adulto mayor, la familia tiene debe cumplir el rol de integración del adulto mayor en la familia. Recordemos que son el grupo de riesgo por eso hay que cuidarlos más, no cortar los vínculos, acompañarlos, visitarlos los días feriados y domingos porque ellos necesitan de uno”.Recomendaciones y número de contactoAraya resaltó que en la provincia de Formosa el porcentaje de maltrato a los adultos mayores “no es elevado como en otras provincias” y que “acá se mantiene el cariño hacia el adulto mayor, se lo hace participar al día a día”.Para finalizar recomendó “buscar noticias lindas, entretenerse, conversar, no estar al pendiente de que estamos encerrados, hacer videollamadas si no podemos visitar”, y ante cualquier duda, o para denunciar algún caso, llamar al 102 o al 4425219, de lunes a viernes de 8 a 12 horas.